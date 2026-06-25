Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xây 'lá chắn' bảo vệ trẻ em

TPO - Trước những vấn đề nổi lên như bạo lực, xâm hại trẻ em, nguy cơ trên môi trường mạng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chủ động phòng ngừa, xây dựng “lá chắn” bảo vệ trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em nhấn mạnh điều này tại Hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em, chiều 25/6.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu mới trước những nguy cơ ngày càng phức tạp như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt là những rủi ro trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Chúng ta cần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, yêu thương, che chở và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tại Hội nghị, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh, một hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu quả cần được xây dựng trên nền tảng pháp luật đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân lực đủ năng lực, dữ liệu đầy đủ và nguồn lực tài chính bền vững.

UNICEF khuyến nghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trẻ em, tăng cường phối hợp liên ngành; đầu tư phát triển đội ngũ công tác xã hội, nhất là ở cấp cơ sở; chuyển mạnh sang phòng ngừa với các chương trình hỗ trợ cha mẹ, thúc đẩy phương pháp nuôi dạy tích cực, không bạo lực.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn.

Hiện nay toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã thiết lập tổ chức phối hợp liên ngành về công tác trẻ em. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực trẻ em được thúc đẩy, cơ sở dữ liệu trẻ em từng bước được xây dựng, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Trong đó, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp; việc lợi dụng môi trường mạng để dụ dỗ, thao túng trẻ em ngày càng tinh vi; tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tiếp tục là vấn đề nhức nhối.

Đến năm 2025, cả nước có gần 25 triệu trẻ em. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả tích cực: Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%; tỉ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt khoảng 97%; 100% trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo.

Bố trí cán bộ chuyên trách về trẻ em

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trẻ em là nguồn lực quan trọng của đất nước, vừa mang ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Vì vậy, các địa phương phải đưa mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm chính về công tác trẻ em trên địa bàn, không được xem đây là nhiệm vụ của riêng một ngành, một cơ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu không xem công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ riêng của một ngành, một cơ quan. Ảnh: VGP

Cùng với đó, cần chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa; xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường, cộng đồng; giảm thiểu tối đa các nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích và những rủi ro đối với trẻ em.

Đối với môi trường mạng, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ em; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ trong thời đại mới, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị củng cố hệ thống quản lý nhà nước về trẻ em từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt ở cấp xã; nghiên cứu bố trí cán bộ chuyên trách về trẻ em để làm nòng cốt trong phối hợp liên ngành, gắn kết giữa chính quyền, cộng đồng và gia đình.

"Chúng ta cần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, yêu thương, che chở và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có đủ hành trang vững bước vào tương lai, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.