Nguy cơ thiếu đơn vị chứng nhận ghế trẻ em trên ô tô trước 1/7

TPO - Quy định bắt buộc trẻ em dưới 10 tuổi phải dùng ghế an toàn khi đi ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/7, nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm này.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) gửi Bộ Xây dựng, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu từ ngày 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi đi ô tô cá nhân phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Trong nhóm thiết bị này, ghế an toàn cho trẻ em được đánh giá là trang bị quan trọng nhất, quy định này chỉ ngoại trừ các trường hợp đi trên xe kinh doanh vận tải hành khách.

Để chuẩn bị cho lộ trình trên, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT về thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô do Bộ Xây dựng ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay. Cục ĐKVN đánh giá ghế an toàn thuộc nhóm sản phẩm có mức độ rủi ro trung bình. Vì vậy, để được bán ra thị trường, sản phẩm bắt buộc phải được công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành địa phương dựa trên kết quả của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Quy định bắt buộc trẻ em dưới 10 tuổi phải dùng ghế an toàn khi đi ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/7. Ảnh: Vietnamnet.



Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay là khâu kiểm định. Cục Đăng kiểm cho biết nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh hiện đang rất lớn để kịp chạy đua với mốc thời gian ngày 1/7. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT. Cơ quan này khẳng định luôn sẵn sàng xem xét và chỉ định các đơn vị, nhưng do chưa có đơn vị nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn mới, nên các thủ tục kiểm tra, thử nghiệm vẫn đang bị "treo".

Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo nguồn cung sản phẩm hợp pháp, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm. Đồng thời, Bộ cần sớm ban hành danh mục phân loại mức độ rủi ro đối với sản phẩm làm cơ sở thực hiện công bố hợp quy, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để thu hút các tổ chức có năng lực tham gia đăng ký.

Để phòng rủi ro, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề xuất một kịch bản dự phòng. Trong trường hợp đến sau ngày 1/7 vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện hoạt động, Cục kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) đảm nhận việc thử nghiệm ghế trẻ em. Cùng với đó, giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong vòng 6 tháng hoặc cho đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm, những giải pháp cấp bách này là cần thiết để bảo đảm quy định về sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được triển khai đồng bộ, thông suốt, qua đó nâng cao an toàn giao thông và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật khi chính thức đi vào đời sống.