Xe điện mới của Hyundai gây bất ngờ

TPO - Không chỉ có thiết kế ngoại thất độc đáo, mẫu xe điện mới của Hyundai mang tên Ioniq V còn gây ấn tượng về mặt hiệu suất nhiên liệu.

Khi ra mắt lần đầu vào tháng 4 tại Trung Quốc, Hyundai chỉ hé lộ thiết kế và gần như không công bố thông tin về hệ truyền động của Ioniq V. Tuy nhiên, dữ liệu mới từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hé lộ một vài thông số quan trọng của mẫu xe điện này.

Theo đó, Ioniq V sẽ có hai tùy chọn pin LFP gồm 53,5 kWh và 66,8 kWh. Mức dung lượng này được cho là tương đối khiêm tốn so với kích thước tổng thể dài 4,9 m của xe.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 53,5 kWh kết hợp với một mô-tơ điện công suất 188 mã lực. Theo chu trình thử nghiệm CLTC, xe có khả năng vận hành từ 520-540 km sau mỗi lần sạc đầy. Tùy cấu hình, xe có trọng lượng dao động từ 1.707–1.737 kg.

Ở phiên bản cao hơn, Ioniq V được trang bị pin 66,8 kWh cùng mô-tơ điện mạnh 225 mã lực. Hyundai công bố quãng đường di chuyển đạt 620-650 km theo chuẩn CLTC. Trọng lượng xe tối đa ở cấu hình này vào khoảng 1.808 kg.

Theo Carscoops, phạm vi hoạt động ước tính đạt tối đa 650 km/lần sạc của là một con số “đáng ngạc nhiên” khi xét việc xe được trang bị bộ pin khá nhỏ so với mặt bằng chung các xe cùng cỡ.

Dẫu vậy, trong điều kiện sử dụng thực tế, phạm vi hoạt động được dự đoán dao động trong khoảng 400-500 km tùy phiên bản.

Hãng xe Hàn Quốc cũng chưa công bố tốc độ sạc chính thức của Ioniq V. Dù vậy, mẫu xe được xác nhận sử dụng nền tảng điện áp 800V – công nghệ đang áp dụng trên nhiều mẫu Ioniq toàn cầu và có thể hỗ trợ công suất sạc nhanh khoảng 250 kW.

Đáng chú ý, hồ sơ đăng ký với MIIT cũng đề cập tới một biến thể mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) của Ioniq V. Tuy nhiên, Hyundai hiện chưa tiết lộ thêm thông tin về cấu hình này.

Giá bán của Hyundai Ioniq V hiện chưa được công bố nhưng được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trước thời điểm giao xe cho khách hàng vào cuối năm nay.

Hyundai cũng chưa xác nhận kế hoạch phân phối toàn cầu, song giới quan sát cho rằng mẫu xe này có khả năng mở rộng sang một số thị trường ngoài Trung Quốc như Australia trong tương lai.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công hiện mới phân phối một mẫu xe điện là Ioniq 5. Xe được lắp ráp trong nước, bán ra thị trường với giá khởi điểm từ 1,3 tỷ đồng.