Toyota Fortuner đời mới bất ngờ xuất hiện trên phố?

TPO - Dù chưa ra mắt thế hệ mới, nhưng một chiếc SUV Toyota Fortuner mang diện mạo mới vừa xuất hiện tại Ấn Độ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe.

Thực tế, đây là một bản độ từ chiếc Toyota Fortuner đời cũ. Chiếc xe xuất hiện trong video của xưởng độ PRV Automobiles Jalandhar (Ấn Độ) sử dụng bộ bodykit mô phỏng thiết kế của thế hệ tiếp theo.

Theo chia sẻ từ xưởng độ này, phần đầu xe được thay đổi gần như toàn diện với nắp ca-pô, lưới tản nhiệt, cản trước và hai vè trước đều được thay mới.

Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha LED dạng projector đơn kết hợp dải đèn định vị LED hình chữ C. Cản trước cũng được tích hợp đèn sương mù LED và tấm ốp bảo vệ gầm cỡ lớn màu bạc.

Đáng chú ý, đây không phải bộ bodykit thiết kế ngẫu hứng mà được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế thực tế của dòng xe Toyota thế hệ mới.

Trước đó, Toyota đã giới thiệu Hilux thế hệ mới tại một số thị trường quốc tế và nhiều nguồn tin cho rằng Fortuner sắp tới sẽ sử dụng phần đầu xe tương tự.

Không chỉ phần đầu xe, khu vực phía sau cũng được nâng cấp với cản xe thiết kế thể thao hơn và cụm đèn hậu LED nối liền kiểu mới. Nội thất không xuất hiện trong video nên nhiều khả năng vẫn giữ nguyên cấu hình nguyên bản.

Ngoài Fortuner, cùng đơn vị này cũng đăng tải các dự án nâng cấp Toyota Hilux hiện hành theo phong cách của mẫu Hilux thế hệ mới đang bán trên thị trường quốc tế.

Dù chiếc xe trong video không phải Fortuner thế hệ mới chính hãng, nhiều hình ảnh chạy thử trước đó cho thấy mẫu xe sắp ra mắt thực tế sẽ có thiết kế đầu xe khá tương đồng.

Tuy nhiên, phiên bản thương mại dự kiến còn được tinh chỉnh mạnh ở khu vực đuôi xe với đèn hậu LED mới và cản sau thiết kế lại.

Bên trong khoang lái, Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng sẽ lột xác hoàn toàn với bảng táp-lô hiện đại hơn, vật liệu cao cấp hơn cùng nhiều công nghệ mới.

Một số trang bị được đồn đoán gồm màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và vô-lăng lấy cảm hứng từ Land Cruiser FJ và Prado.

Danh sách tiện nghi có thể xuất hiện còn bao gồm ghế trước chỉnh điện tích hợp thông gió, bệ trung tâm thiết kế mới, nhiều phím điều khiển vật lý hơn, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh cùng hệ thống âm thanh cao cấp.

Về vận hành, Toyota Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L quen thuộc, cho công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp công nghệ mild-hybrid.

Ngoài ra, xe có thể tiếp tục duy trì tùy chọn máy xăng 2.7L. Một số nguồn tin cũng cho rằng Toyota đang phát triển thêm cấu hình hybrid tự sạc sử dụng động cơ xăng 2.4L.

Dự kiến, Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.