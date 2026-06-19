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Xe

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Nhiều lựa chọn ô tô gầm cao dưới 500 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Sự xuất hiện của nhiều mẫu xe Trung Quốc mới cùng làn sóng giảm giá mạnh tại đại lý đang làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường, đặc biệt là ở phân khúc giá dưới 500 triệu đồng.

Với khoảng ngân sách dưới 500 triệu đồng, người tiêu dùng Việt hiện có rất nhiều lựa chọn xe gầm cao đa dụng, trong khi trước đây gần như chỉ mua được sedan và hatchback gầm thấp.

Mới đây nhất, Omoda & Jaecoo bổ sung phiên bản Omoda C5 Sport với giá niêm yết 559 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ các chương trình ưu đãi giai đoạn đầu, giá thực tế của mẫu xe được kéo xuống còn khoảng 489 triệu đồng.

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Omoda C5﻿ thêm bản mới Sport. Ảnh: Đại lý

Ở ngưỡng giá dưới 500 triệu đồng, Omoda C5 Sport còn có ưu thế với danh sách trang bị đáng chú ý như cụm màn hình kép 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, khởi động từ xa, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Cũng ở nhóm xe Trung Quốc, Geely Coolray 2026 ra mắt gần đây cũng gây chú ý khi chốt giá khởi điểm từ 499 triệu đồng. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn của Coolray đời mới có giá thấp hơn đáng kể so với mức khởi điểm 538 triệu đồng khi mẫu xe lần đầu mở bán tại Việt Nam một năm trước.

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Mức giá mới không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh cho Coolray trước các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ B, mà còn tạo áp lực xuống cả nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Suzuki Fronx.

Ở nhóm SUV cỡ A này, Suzuki Fronx đang ghi nhận mức ưu đãi sâu nhất kể từ khi ra mắt. Tại một số đại lý, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn (VIN 2025) đang được giảm từ 80-90 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về khoảng 430-440 triệu đồng.

Trong khi đó, hai mẫu xe Hàn Quốc là Kia Sonet và Hyundai Venue cũng liên tục được áp khuyến mãi tại đại lý. Sau ưu đãi, giá thực tế của hai mẫu xe này hiện dao động quanh ngưỡng hơn 460 triệu đồng.

Bên cạnh xe xăng, mẫu xe điện VinFast VF 5 cũng đang gia tăng sức ép lên phân khúc với mức giá cạnh tranh. Sau khi cộng dồn ưu đãi từ hãng cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho xe điện, giá lăn bánh của VF 5 hiện được đưa về khoảng 470 triệu đồng, tùy khu vực đăng ký.

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VinFast VF 5 đang là mẫu xe bán tốt nhất phân khúc SUV cỡ A từ đầu năm.

Đây đồng thời là mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV cỡ A trong năm 2026. Theo số liệu công bố, doanh số lũy kế 5 tháng đầu năm của VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đạt 16.803 xe.

Gần đây, nhóm xe điện cỡ nhỏ tại nước ta còn có thêm mẫu Geely EX2 với giá 459-499 triệu đồng. Dù có giá khá cạnh tranh nhưng rào cản lớn nhất của mẫu xe Trung Quốc này là trạm sạc chưa nhiều.

Nhìn chung, với ngân sách dưới 500 triệu đồng, người tiêu dùng trong nước hiện đang có rất nhiều lựa chọn xe gầm cao đa dụng cả xăng lẫn điện, từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Việt Nam.

So với các dòng sedan hoặc hatchback cỡ nhỏ, xe SUV/crossover đô thị với khoảng sáng gầm lớn, không gian linh hoạt bên cạnh thiết kế và công nghệ ngày càng hiện đại hơn.

Lê Tuấn
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