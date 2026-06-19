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Xe

Mẫu bán tải gỉ sét giá ngang ngửa xe Rolls-Royce đời mới

Trường Vũ

TPO - Mặc dù có vẻ ngoài cũ kỹ với lớp gỉ sét, nhưng chiếc bán tải Chevrolet này lại sở hữu nền tảng kỹ thuật hiện đại của một mẫu xe đời mới.

Theo Carscoops, chiếc Chevrolet C10 cổ điển này không đơn thuần là một bản phục chế (restomod) chỉ được thay động cơ.

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Chỉ phần ngoại thất và nội thất mang dáng dấp nguyên bản của mẫu bán tải cổ, trong khi toàn bộ nền tảng kỹ thuật bên dưới đều là trang bị hiện đại.

Được phát triển bởi Icon 4×4, mẫu xe mang tên Chevrolet C Modern Retro Series. Dự án bắt đầu từ một chiếc Chevrolet Silverado 4x4 hoàn toàn mới sử dụng động cơ V8, sau đó tháo bỏ phần thân nguyên bản và thay bằng thân xe của dòng C10 đời 1967–1972.

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Kết quả là mẫu bán tải sở hữu diện mạo cổ điển nhưng lại sử dụng hệ thống treo, phanh cùng đầy đủ khả năng kéo tải của Silverado hiện đại. Icon 4×4 gọi đây là một dự án tái thiết kế toàn diện hơn là một bản phục chế theo cách truyền thống.

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Theo hãng, thay vì phục dựng từng chi tiết khung gầm và hệ truyền động trên một chiếc C10 đã hơn nửa thế kỷ tuổi, việc tận dụng nền tảng của một mẫu xe hiện đại rồi khoác lên lớp vỏ cổ điển sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

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Người dùng quan tâm tới mẫu xe này có thể lựa chọn giữa hai phong cách hoàn thiện là Derelict và Old School. Trong đó, bản Derelict là cấu hình xuất hiện trong bài, sẽ giữ lại lớp sơn cũ cùng nhiều mảng gỉ sét trên thân xe, tạo cảm giác như một chiếc bán tải bị bỏ quên ngoài đồng trong nhiều năm.

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Ngược lại, phiên bản Old School phục dựng toàn bộ thân xe nguyên bản và sơn mới hoàn toàn để mang lại diện mạo như xe vừa xuất xưởng.

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Khoang cabin vẫn duy trì phong cách thiết kế cổ điển nhưng được bổ sung nhiều tiện nghi hiện đại. Xe có thêm vật liệu cách âm, các tấm ốp bảng táp-lô bằng nhôm gia công riêng, khóa cửa điện và kính chỉnh điện với nút điều khiển được giấu khéo léo trong tay quay kính kiểu cũ.

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Một số chi tiết cũng được lấy từ Silverado thế hệ mới như cụm điều khiển đèn chiếu sáng và hệ thống ga tự động, được bố trí lại ở trung tâm bảng táp-lô. Xe đồng thời tích hợp màn hình giải trí cỡ nhỏ.

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Chevrolet C Modern Retro Series sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng. Ngoài ra, Icon 4×4 còn phát triển một phiên bản đặc biệt thông qua chương trình Omakase Special với thiết kế cá nhân hóa sâu hơn.

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Giá khởi điểm cho bản Derelict ở mức 450.000 USD (khoảng 11,8 tỷ đồng), trong khi bản Old School từ 500.000 USD (khoảng 13,1 tỷ đồng).

Con số này cao ngang ngửa một chiếc Rolls-Royce Cullinan đời mới tại Mỹ, dao động khoảng 441.350-511.350 USD (tương đương 11,6-13,5 tỷ đồng) tùy vào cấp độ trang bị tùy chọn.

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Mức giá trên của Chevrolet C Modern Retro Series đã bao gồm một chiếc Chevrolet Silverado mới dùng làm nền tảng, nhưng không bao gồm chiếc C10 hoặc C20 nguyên bản dùng làm thân xe.

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Trường Vũ
#xe bán tải #xe cổ #xe phục chế #Rolls-Royce #Chevrolet #xe độ

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