VinFast Feliz II ghi điểm với cả tài xế lẫn dân công sở: Chạy êm, đổi pin tiện, nuôi xe nhàn

Khi người dùng vừa muốn có một phương tiện vận hành vượt trội, vừa tiết kiệm, VinFast Feliz II là mẫu xe đáp ứng trọn vẹn cả hai yêu cầu tưởng chừng trái ngược này.

Tiết kiệm từng đồng, tài xế dịch vụ sáng cửa tăng thu nhập

Với tài xế dịch vụ, chi phí nhiên liệu luôn là khoản phải cân đối từng ngày. Anh Phạm Văn Huy, tài xế công nghệ tại Hà Nội, cho biết trước đây anh thường chi khoảng 70.000-90.000 đồng tiền xăng/ngày. Tính trung bình 26 ngày chạy mỗi tháng, riêng khoản nhiên liệu đã vào khoảng 1,8-2,3 triệu đồng. Khi chuyển sang vận doanh bằng VinFast Feliz II và tham gia Green Bike Platform của GSM, trải nghiệm “đau ví” hoàn toàn biến mất.

Hiện nay, tài xế như anh Huy được miễn phí đổi pin đến hết 30/6/2028, miễn phí sạc tại trụ công cộng đến hết 31/5/2027. Do mua Feliz II trước ngày 30/6/2026, anh còn được miễn phí thuê pin trong 3 năm kể từ ngày mua xe. Như vậy, các tài xế công nghệ gần như không phải mất một đồng chi phí nào để nuôi xe.

“Cùng lắm chỉ mất vài chục nghìn đồng để kiểm tra theo định kỳ, tính ra với cường độ chạy của tôi thì khoản chi nuôi xe là không đáng kể. Cộng thêm với việc nhận được mức chia sẻ doanh thu đến 90% nên tôi chạy được bao nhiêu là thu về bấy nhiêu”, anh Huy cho biết.

Trong khi đó, anh Lê Minh Thái, xe ôm công nghệ tại TP.HCM cho biết, khi vận doanh cho GSM bằng Feliz II, anh nhận được nhiều hỗ trợ về mặt tài chính để nhanh chóng sở hữu xe gồm: ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Ngoài ra, các bác tài chỉ cần đặt cọc 3 triệu đồng để nhận xe ngay, sau đó trả góp từ 1,7 triệu đồng/tháng cho Feliz II.

“Tôi chọn trả thẳng, giá lăn bánh của xe khoảng 22,9 triệu đồng. Nhờ chi phí được tối ưu, nếu chạy đều hơn 150 km/ngày, tôi có thể hòa vốn sau chưa đầy 1 năm”, anh Thái tự tin khẳng định.

Xe đẹp, dáng cao, nhiều công nghệ cho dân công sở

Với các tài xế dịch vụ, Feliz II là một “trâu cày” chính hiệu, còn với dân công sở, đây là mẫu xe mang lại trải nghiệm di chuyển tiện lợi và thoải mái mỗi ngày.

“Xe lướt đi rất êm, không bị ì hay gằn máy như chiếc Jupiter trước đây tôi vẫn thường đi. Động cơ thoải mái leo những con dốc hầm dài và khó như tại tòa nhà Hanoi Centre”, anh Trần Minh Đăng (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) nhận xét sau 2 tháng sở hữu Feliz II.

Người dùng này cũng đánh giá cao thiết kế của xe với chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm xe đủ để vận hành trong mọi điều kiện đường sá. Ngoài ra, các trang bị công nghệ trên xe cũng được đánh giá là thiết thực với nhu cầu hằng ngày.

“Hộc chứa đồ phía trước đủ sâu để đựng chai nước nhỏ và các vật dụng hằng ngày. Cổng sạc Type-C cũng rất tiện khi cần sạc điện thoại trên đường. Tôi thích nhất tính năng định vị và tìm xe qua ứng dụng”, chị Lê Bảo Anh, một nhân viên kế toán tại TP.HCM nói.

Đặc biệt, theo chị, điểm cốt lõi khiến cho Feliz II chinh phục người dùng là công nghệ đổi pin tiện lợi. Nhờ mạng lưới tủ đổi pin ngày càng phủ rộng tại 34 tỉnh, thành phố, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận năng lượng ở bất cứ đâu mà không phải bận tâm tìm chỗ sạc hay chờ đợi pin đầy. Chỉ mất khoảng một phút để đổi pin và tiếp tục hành trình, việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện và chủ động hơn đáng kể, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển.

Nhìn tổng thể, nhiều chủ xe thừa nhận, VinFast Feliz II vừa là công cụ kinh doanh hiệu quả cho các tài xế dịch vụ vừa là lựa chọn mang tới những trải nghiệm vận hành thú vị, tiện lợi cho người dùng phổ thông trong tầm giá hợp lý.