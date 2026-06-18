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Xe

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Triệu hồi hai mẫu xe điện Audi tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Nhà phân phối của Audi tại Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi một số xe điện e-tron và Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục vấn đề liên quan đến hệ thống phanh.

Theo thông tin từ Audi Việt Nam, trong quá trình nghiên cứu và theo dõi chất lượng sản phẩm, nhà sản xuất phát hiện trên một số xe điện Audi e-tronQ8 e-tron có thể xảy ra hiện tượng bu lông kết nối giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh không được siết chặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Trong trường hợp mối nối này bị lỏng hoàn toàn, chức năng phanh thông thường có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, xe vẫn có thể giảm tốc thông qua chức năng phanh khẩn cấp có kiểm soát được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm.

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, tập đoàn Audi AG đã yêu cầu các nhà nhập khẩu chính thức trên toàn cầu rà soát danh sách xe liên quan và triển khai chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục nếu cần.

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Audi Q8 e-tron có giá từ 3,8 tỷ đồng tại Việt Nam.

Theo đó, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 02/02/2018 đến ngày 11/06/2024, được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế linh kiện nếu cần thiết.

Theo hãng, tổng cộng có 9 xe nằm trong diện triệu hồi, gồm 6 xe Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron. Toàn bộ xe sẽ được kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí nếu cần thiết.

Hãng cũng cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp mất an toàn nào liên quan đến hiện tượng trên.

Đối với các xe không được phân phối chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, trách nhiệm thực hiện triệu hồi thuộc về đơn vị nhập khẩu.

Tuy nhiên, Audi Việt Nam cho biết sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với Audi AG để xem xét kiểm tra và sửa chữa nếu được chấp thuận. Quy trình này cũng áp dụng đối với các xe thuộc cơ quan ngoại giao hoặc nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản.

Chương trình triệu hồi được triển khai từ ngày 21/5/2026 đến hết ngày 21/5/2029 và đã đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát.

Lê Tuấn
#Audi #xe điện #triệu hồi xe #audi e-tron #Q8 e-tron #trợ lực phanh

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