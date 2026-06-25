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Nhắc nhở đậu xe, một phụ nữ ở Đắk Lắk bị xô ngã xuống đường

Nguyễn Thảo

TPO - Sau khi nhắc nhở một phụ nữ đưa xe đến gửi đúng nơi quy định, một người ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị người đàn ông xô ngã xuống đường.

Ngày 25/6, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị này đang xác minh trình báo về vụ xô xát xảy ra trên đường Điện Biên Phủ, phường Buôn Ma Thuột khiến một phụ nữ nhập viện điều trị.

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Hiện trường vụ xô xát . Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, gia đình bà T.T.N.D. (52 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) đã gửi đơn trình báo vụ việc đến Công an phường Buôn Ma Thuột. Theo nội dung trình báo, do có một phụ nữ dựng xe máy sát ki ốt mà gia đình bà D. đang kinh doanh nên bà đã nhắc người này đưa xe đến nơi gửi đúng quy định.

Khi bị nhắc nhở, người này lùi xe ra và gọi điện thoại cho ai đó. Sau đó, một người đàn ông đang kinh doanh trong chợ đến và có lời qua tiếng lại với bà D. Trong lúc hai người xảy ra tranh cãi, người đàn ông có hành động đẩy mạnh khiến bà ngã ra đường và bất tỉnh tại chỗ.

Khi phát hiện sự việc, chồng bà D. chạy đến cũng bị người đàn ông đánh ngã xuống đường. Bà D. được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh khu vực cùng nhiều người dân ghi lại.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Buôn Ma Thuột tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguyễn Thảo
#xô xát #công an #phụ nữ #giao thông #Đắk Lắk

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