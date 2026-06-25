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Phú Quốc đồng loạt cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng, đất công

Nhật Huy

TPO - Trong đợt cao điểm lập lại trật tự quản lý đất đai, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) sẽ đồng loạt cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng, đất công. Cùng với đó, địa phương cũng triển khai vận động một số hộ dân lấn chiếm đã bàn giao lại đất, chính quyền cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc đất trước khi mua bán, giao dịch.

Ngày 25/6, UBND Đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang đồng loạt triển khai cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn chiếm đất tại khu phố Rạch Vẹm (Gành Dầu) - địa bàn được xem là "điểm nóng" về vi phạm đất đai nhiều năm qua. Đợt ra quân quy mô lớn này nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, bảo vệ đất rừng và quỹ đất công trên đảo.

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Lực lượng chức năng cưỡng chế công trình lấn chiếm đất rừng tại Rạch Vẹm, Phú Quốc.

Đến nay, sau thời gian được chính quyền vận động, đã có 5 trong tổng số 26 trường hợp lấn chiếm đất tại khu phố Rạch Vẹm tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan chức năng (không phải cưỡng chế).

Đối với các trường hợp còn cố tình chây ỳ, không chấp hành quyết định xử lý, chính quyền đặc khu khẳng định, sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế theo quy định, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, tình trạng mua bán đất có nguồn gốc không hợp pháp, đặc biệt đất rừng và đất do Nhà nước quản lý diễn ra trong thời gian dài. Nhiều người dân do thiếu thông tin, hoặc tin vào lời môi giới đã mua đất, xây dựng nhà ở trên đất vi phạm.

Theo ông Khoa, phần lớn người dân sau khi được giải thích đều chấp hành, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn và cho rằng mình bị lừa khi mua đất. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác, buộc chính quyền phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi, trả lại đất cho Nhà nước và đơn vị quản lý rừng.

"Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế với hơn 20 trường hợp còn lại tại khu vực Gành Dầu. Qua đợt xử lý này, chúng tôi mong người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông tin sai lệch về mua bán đất. Đồng thời tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai tại Phú Quốc, để tránh những hậu quả đáng tiếc", ông Khoa nói.

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Lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng tại Phú Quốc. Ảnh: H. Dung
Nhật Huy
#Phú Quốc #cưỡng chế #đất đai #vi phạm #An Giang

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