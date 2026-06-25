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Thế giới

Khoảnh khắc Venezuela rung chuyển vì động đất kép, cả tòa nhà đổ sập trong nháy mắt

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez - cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất kép ở nước này đã lên tới 164 người, với 971 người bị thương. Sau trận động đất, khoảng 30 dư chấn đã được ghi nhận.

Chiều 24/6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất liên tiếp trong vòng chưa đầy một phút, với cường độ 7,2 độ và 7,5 độ, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Trận động đất kép cùng các dư chấn sau đó đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập, cơ sở hạ tầng bị hư hại, buộc chính quyền Venezuela phải kích hoạt một cuộc ứng phó khẩn cấp quy mô lớn.

Khoảnh khắc Venezuela rung chuyển vì động đất. (Nguồn: X)

Trận động đất chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela xảy ra vào năm 1967, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và khoảng 1.600 người bị thương ở Caracas. Một trận động đất khác xảy ra ở phía đông bắc đất nước vào năm 1997 đã khiến ít nhất 81 người thiệt mạng.

Đến thời điểm hiện tại, 164 người được xác nhận đã thiệt mạng và 971 người khác bị thương. La Guaira, Carabobo và một số khu vực của thủ đô Caracas là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, triển khai lực lượng vũ trang, các đơn vị phòng vệ dân sự và các dịch vụ khẩn cấp.

Các trường học, phương tiện giao thông công cộng và một số sân bay đã tạm thời đóng cửa, trong khi hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc bị gián đoạn ở nhiều khu vực trên cả nước.

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Trận động đất khiến gần 1.000 người bị thương. (Ảnh: Reuters)
Các phát thanh viên Venezuela tiếp tục tường thuật bóng đá dù tòa nhà rung chuyển vì động đất. (Nguồn: X)
Người dân Venezuela hoảng loạn bỏ chạy khi một tòa nhà đổ sập vì động đất. (Nguồn: TikTok)

Nga, Trung Quốc chia buồn với Venezuela

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới tổng thống lâm thời của Venezuela về những trận động đất liên tiếp ở nước này.

“Xin hãy chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Hy vọng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên sẽ sớm hồi phục”, ông Putin nói.

“Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ đối với người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn này”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - cho biết, Nga sẵn sàng giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất nếu nước này đề nghị.

Cảnh tan hoang ở Venezuela sau trận động đất kép. (Nguồn: X)

Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã gửi lời chia buồn tới Venezuela và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nước bạn. Trung Quốc bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của chính phủ ở Caracas, người dân Venezuela sẽ vượt qua thảm họa và nhanh chóng xây dựng lại cuộc sống.

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Nhiều tòa nhà đổ sập vì trận động đất ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, bà đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Rubio đã tuyên bố Washington sẽ cử lực lượng cứu hộ và viện trợ nhân đạo đến Venezuela để giúp nước này đối phó với hậu quả thiên tai.

Minh Hạnh
RT
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