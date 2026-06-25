Người đàn ông hành hung thai phụ ở Bắc Ninh đã ra trình diện

TPO - Chiều 25/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã vận động thành công Nguyễn Văn T. hành hung một phụ nữ đang mang thai 32 tuần đến Cơ quan Công an làm việc.

Trước đó, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1994, trú phường Đào Viên). Chị H. cho biết khoảng 21h15 ngày 22/6, trong lúc mua hoa quả tại cửa hàng trên đường Quang Trung, phường Quế Võ thì bị Nguyễn Văn T. chửi bới, dùng tay tát và đấm vào vùng đầu.

Cú đánh khiến chị H. bị hoa mắt, chóng mặt, phải nhập viện điều trị và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 32.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với các nhân chứng và những người liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc.

Nguyễn Văn T. ra trình diện Cơ quan Công an.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai bên từ trước. Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Văn T. đã rời Bắc Ninh vào TP Hồ Chí Minh giải quyết công việc cá nhân.

Nhận thấy đối tượng không còn ở địa phương, Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình để tuyên truyền, vận động người này chủ động ra trình diện. Đến chiều ngày 25/6, Nguyễn Văn T. đã có mặt tại trụ sở Công an phường Quế Võ để làm việc.

Hiện Công an phường Quế Võ đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.