Công an làm việc với người tung tin giả 'tôm khô làm bằng cao su non'

TPO - Công an tỉnh Cà Mau vừa làm việc với đối tượng có hành vi tung tin giả ‘tôm khô được làm bằng cao su non’. Người có hành vi tung tin giả này hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với đối tượng N.Q.T (SN 1984, ngụ phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) để xác minh hành vi tung tin giả ‘tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non’.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng T. đã thừa nhận hành vi trên và gỡ bài đăng đăng có nội dung liên quan.

Thông tin giả liên quan tôm khô Cà Mau

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, trên mạng xã hội có đăng tải một video với tiêu đề: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non...". Thông tin trên đã gây hoang mang trong dư luận.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo đơn vị liên quan xử lý thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy, không có vụ việc nào như nội dung được đăng tải. Tỉnh Cà Mau cũng chưa từng phát hiện trường hợp sản xuất hoặc kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, thông tin thất thiệt trên đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tác động tiêu cực đến uy tín, thương hiệu tôm khô - một đặc sản truyền thống của địa phương.

UBND tỉnh Cà Mau đã giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định.