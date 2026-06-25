Hà Nội: Công an làm việc với shipper túm tóc kéo lê cô gái trên vỉa hè

TPO - Một cô gái bị shipper túm tóc kéo lê trên vỉa hè và đánh vào người. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn lúc giao hàng.

Hình ảnh cô gái bị túm tóc kéo trên vỉa hè.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cô gái bị shipper túm tóc kéo lê trên vỉa hè và đánh vào người.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại trước tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP Hà Nội.

Thông tin chia sẻ cho biết, vụ việc xuất phát khi cô gái đặt đơn hàng và được shipper giao tới. Tuy nhiên, khi shipper đến nơi lúc đầu đã gọi điện và không liên lạc được nên phải đứng chờ lâu ngoài trời nắng nóng đỉnh điểm. Sau đó, cô gái đi xuống 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Láng nhanh chóng vào cuộc và xác định, sự việc nói trên xảy ra vào trưa 23/6.

Cơ quan Công an làm việc với N.H.Y

Qua công tác xác minh ban đầu, lực lượng Công an cho biết người hành hung cô gái trong vụ việc là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời N.H.Y đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Láng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.