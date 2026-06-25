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Xã hội

Lốc xoáy làm hàng chục căn nhà tốc mái, một người tử vong

Chúc Trí

TPO - Trận lốc xoáy vừa quét qua địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, khi người dân sửa chữa lại nhà cửa không may 1 người tử vong do tai nạn.

Ngày 25/6, UBND xã Long Bình cho biết, trận giông lốc xảy ra vào chiều tối ngày 24/6, mưa kèm gió mạnh đã ảnh hưởng tới một số nhà dân ở các ấp: Hòa Phú, Khương Ninh, Quới An, Ninh Quới và Thới Hòa.

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Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà do giông lốc.

Theo thống kê ban đầu, trận giông lốc đã làm tốc mái, hư hỏng 46 căn nhà của người dân, 4 chuồng trại chăn nuôi bị sập đổ, làm đổ 2 trụ điện, 11 cây lớn. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu, cây ăn trái cũng bị ảnh hưởng.

Sáng 25/6, trong lúc sửa chữa lại phần mái nhà bị hư hại do giông lốc, một người dân tại ấp Khương Ninh, xã Long Bình đã không may gặp tai nạn và tử vong.

UBND xã huy động các lực lượng tại chỗ cùng người dân dọn dẹp, cây xanh, lưới điện. Địa phương tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại về hoa màu, cây trồng để có phương án hỗ trợ.

Chúc Trí
#lốc xoáy #Đồng Tháp #thiệt hại #tử vong #thiên tai #sửa nhà #bão

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