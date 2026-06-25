Showbiz Trung Quốc xáo trộn

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (viết tắt NRTA) mới đây đã ra quyết định về cách viết vị trí diễn viên (thường được gọi là phiên vị) trong mục giới thiệu của các dự án phim Hoa ngữ. Quy định mới nhằm dẹp bỏ hiện tượng loạn danh xưng, tranh cãi về quyền lợi địa vị của các ngôi sao.

Trong đó, mỗi bộ phim chỉ sử dụng 3 danh xưng dành cho diễn viên là Diễn viên chính, Diễn viên đặc biệt và Tham gia diễn xuất (Khách mời). Nghiêm cấm việc thêm hoặc sửa đổi bất kỳ danh hiệu bổ sung nào. Đồng thời, trong mục "khách mời" không được quá 10 người. Quy định này nhằm ngăn chặn việc công ty sản xuất tự ý thêm các danh hiệu để cân bằng các mối quan hệ cá nhân.

Quy định mới khiến Tống Tổ Nhi phải dùng tên thật là Tôn Phàm Thanh. Nhiều sao hạng A chịu thiệt vì nhiều nét chữ trong họ.

Ngoài ra, để chấm dứt tình trạng cạnh tranh vị trí giới thiệu tên trong danh sách diễn viên, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc ra quy định mới trong đó thứ tự tên diễn viên được tính theo số nét chữ trong tên khai sinh, so sánh từ họ trước, ai ít nét chữ hơn thì đứng trước.

Ngày 24/6, nền tảng Tencent Video giới thiệu loạt dự án mới đã và đang quay theo quy định mới về việc ghi danh diễn viên. Tuy nhiên, rất nhiều bất cập đã xảy ra.

Ví dụ trong phim Giày khiêu vũ màu đỏ, Châu Dã là nữ chính, trước khi luật mới được ban hành, cô được giới thiệu một mình, thể hiện nội dung phim xoay quanh nữ chính. Vương Tử Kỳ là nam chính được giới thiệu là khách mời đặc biệt. Sau khi luật mới ra, dàn diễn viên được giới thiệu là Chu Chính Đình, Lý Hạo Phi, Châu Dã, phân chia thứ tự theo số nét trong tên nghệ sĩ. Đáng nói, Chu Chính Đình và Lý Hạo Phi vốn chỉ là diễn viên phụ, danh tiếng không có, thậm chí nhiều người còn không biết mặt. Nam chính Vương Tử Kỳ thì bị đẩy xuống vị trí diễn viên phụ.

Theo Sina, quy định xếp chữ mới khiến dự án không phân biệt được đâu là nam nữ chính, đâu là diễn viên phụ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các dự án của Hoàng Cảnh Du, Tưởng Hân. Họ vốn đảm nhận vai trò diễn chính nhưng bị đẩy xuống xếp thứ 4-5 trong bảng giới thiệu nhân vật.

Châu Dã vốn là nữ chính, nổi tiếng nhất đoàn phim, nhưng giờ đây cô bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

Dương Mịch cũng trở thành nạn nhân của quy định mới. Bộ phim Giang sơn đại đồng do Dương Mịch đóng chính, hai diễn viên Lưu Học Nghĩa và Hồ Quân đảm nhận vai nam chính trong hai giai đoạn khác nhau. Dương Mịch một mình đóng hai vai, thời gian trên phim trường lâu nhất, địa vị và danh tiếng của cô cao hơn hẳn so với hai bạn diễn.

Tuy nhiên, trong phần giới thiệu, Dương Mịch phải xếp sau đàn em Lưu Học Nghĩa. Người hâm mộ của nữ diễn viên tức giận vì cô đã mất tới 4 tháng miệt mài trên phim trường nhưng vì quy định mới lại đứng sau Lưu Học Nghĩa chỉ đóng trong hai tháng đã rời đi. Người hâm mộ của Dương Mịch tuyên bố họ sẽ dừng hỗ trợ quảng bá phim cho đến khi quyền lợi của Dương Mịch được đoàn phim Giang sơn đại đồng và công ty quản lý bảo vệ, tôn trọng.

Dương Mịch và Đàm Tùng Vận đều có địa vị cao hơn Lưu Học Nghĩa, nhưng phải xếp sau nam diễn viên vì họ có nhiều nét.

Ngoài ra, một số dự án vì không thể cân bằng lợi ích giữa các bên, nên đoàn phim không giới thiệu nhân vật mà chỉ công bố đội ngũ sản xuất, ví dụ như Chạy trốn tại chỗ và Thiên lý giang sơn đồ. Với Chạy trốn tại chỗ, Tôn Lệ và Tần Hải Lộ là hai nữ chính, địa vị cao hơn Phùng Thiệu Phong, nhưng nếu đúng quy định, Phùng Thiệu Phong là người được đứng tên đầu tiên trong danh sách giới thiệu. Vì vậy, cuối cùng Phùng Thiệu Phong từ vai trò nam chính bị đẩy xuống hàng diễn viên phụ, đoàn phim giới thiệu Tôn Lệ đầu tiên đúng với địa vị và danh tiếng của cô.

Thiên lý giang sơn đồ do Trương Nhược Quân đóng chính không thể phân chia rõ vai chính và vai phụ, vì vậy quyết định không giới thiệu dàn diễn viên.

Cũng có trường hợp khác như phim Phong hoa bối hậu do Thái Thiếu Phân và Chu Ân đóng chính, nếu phải sắp xếp tên theo quy định mới Chu Ân ít nét chữ hơn sẽ đứng trước. Tuy nhiên, đoàn phim vẫn giới thiệu Thái Thiếu Phân đầu tiên cùng lời giải thích "Phim do Hong Kong sản xuất". Vì vậy, khán giả đặt câu hỏi tại sao các nhà sản xuất lại dám đi ngược với quy định chung.

Có thể thấy, quy định mới về việc đề danh diễn viên mang lại nhiều bất cập. Sina cho rằng nhiều nghệ sĩ đã nỗ lực cả đời để nâng cao địa vị và danh tiếng của bản thân. Họ cũng là những người có sức hút với khán giả, uy tín với nhà sản xuất, là người thu hút đầu tư nhưng vì tên có nhiều nét chữ hơn nên phải đứng sau các diễn viên trẻ vô danh. Chắc chắn tình trạng xáo trộn này chưa thể dừng lại cho đến khi có những quy định mới ổn định được lợi ích của các bên liên quan.