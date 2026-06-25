Tuấn Trần và Lương Thế Thành đóng tù nhân

TPO - Tuấn Trần lần đầu hóa thân thành thầy giáo bị kết án vì tội giết người trong "Trại giam hạnh phúc". First look vừa được công bố hé lộ bầu không khí căng thẳng phía sau song sắt, giới thiệu tạo hình của Tuấn Trần, Ma Ran Đô và Lương Thế Thành cùng nhiều chi tiết gợi mở câu chuyện trong trại giam.

Ngày 25/6, Trại giam hạnh phúc công bố first look poster hé lộ tạo hình nhân vật do Tuấn Trần, Ma Ran Đô và Lương Thế Thành đảm nhận. Đoạn phim giới thiệu bầu không khí căng thẳng sau song sắt, mở ra nhiều câu hỏi về số phận của thầy giáo Phúc (Tuấn Trần thủ vai), nhân vật bị kết án tù vì tội giết người.

Tuấn Trần xuất hiện với hình ảnh ngơ ngác khi lần đầu được đưa vào trại giam. Nhân vật Phúc tự giới thiệu là giáo viên và đang chấp hành án vì tội giết người.

Poster phim đi kèm tagline "Giáo án đặc biệt nhất được viết sau song sắt". First look cho thấy những va chạm đầu tiên khi Phúc bước vào trại giam, bị phạm nhân cũ gây hấn, bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong khu giam giữ.

Ma Ran Đô vào vai quản giáo Tú. Nhân vật xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh, ít biểu cảm khi làm nhiệm vụ áp giải phạm nhân và quan sát mọi diễn biến trong trại giam. Dù chưa bộc lộ nhiều về tính cách hay vai trò trong câu chuyện, đây được cho là tuyến nhân vật kết nối giữa lực lượng quản giáo và phạm nhân.

Tạo hình của Lương Thế Thành (trên) và Tuấn Trần trong Trại giam hạnh phúc.

Lương Thế Thành xuất hiện ở cuối đoạn phim trong tạo hình cạo trọc đầu, để lộ vết sẹo dài trên khuôn mặt, chỉ quay lại cười và không có bất kỳ lời thoại nào. Dù thời lượng xuất hiện ngắn, tạo hình và biểu cảm của nhân vật khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai diễn của nam diễn viên.

First look cài cắm nhiều chi tiết gợi mở về câu chuyện. Tiếng đập phá, chửi bới phát ra từ phòng giam của tử tù thoáng xuất hiện, tạo sự bí ẩn. Ê-kíp cũng hé lộ hình ảnh phạm nhân liên tục gây sức ép với người mới, cho thấy môi trường căng thẳng, nhiều quy tắc ngầm phía sau song sắt.

Trại giam hạnh phúc thuộc thể loại chính kịch, tâm lý xã hội với bối cảnh chính là trại giam. Đề tài từng xuất hiện trong một số phim truyền hình Việt Nam nhưng chưa được khai thác nhiều trên màn ảnh rộng. Bộ phim khắc họa những mảnh đời, số phận và mối quan hệ phức tạp bên trong môi trường đặc biệt.

Dự án đánh dấu sự thay đổi hình tượng của Tuấn Trần sau các vai diễn trong Mai, Làm giàu với ma và Báu vật trời cho. Ma Ran Đô tiếp tục theo đuổi vai diễn mang màu sắc hành động sau Tử chiến trên không. Lương Thế Thành trở lại điện ảnh sau vai Dũng trong Bóng ma hạnh phúc và vai Bá Dũng trong Mesdames Thanh Sắc.

Đạo diễn hình ảnh Bob Nguyễn - người từng tham gia Song Lang và Quán Kỳ Nam - đảm nhận phần quay phim. Ê-kíp sử dụng nhiều khuôn hình hẹp, ánh sáng có độ tương phản cao nhằm tạo cảm giác bức bối và tăng tính kịch tính cho không gian trại giam.

Trại giam hạnh phúc là dự án mới của đạo diễn Trung Lùn sau hai phim điện ảnh Làm giàu với ma và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Bộ phim đã hoàn thành 35 ngày ghi hình tại TP.HCM và đang trong giai đoạn hậu kỳ.