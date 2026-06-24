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Giải trí

Khuôn mặt biến dạng của Dương Tử

Minh Vũ

TPO - Dương Tử bị chê lạm dụng các phương pháp làm đẹp quá mức, khuôn mặt đơ cứng khiến diễn xuất không còn như trước.

Trang Sina đưa tin mới đây phân cảnh trong phim Gia nghiệp của Dương Tử trở thành chủ đề bàn luận của đông đảo khán giả về tác hại của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ tới diễn xuất.

Dương Tử luôn được đánh giá là tiểu hoa đán 9X có khả năng diễn xuất tốt, đặc biệt cảnh khóc do cô thể hiện đem lại cảm xúc mạnh cho người xem, khiến khán giả cũng không cầm được nước mắt.

Dù ngoại hình không nổi bật như nhiều nghệ sĩ cùng lứa, Dương Tử thu hút hàng triệu khán giả, sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều bộ phim thành công như Hương mật tựa khói sương, Trầm vụn hương phai, Cá mực hầm mật, Trường tương tư, Quốc sắc phương hoa...

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Dương Tử từng được đánh giá cao về diễn xuất so với lứa tiểu hoa đán 9X Trung Quốc.

Tuy nhiên, bộ phim mới nhất Gia nghiệp của cô lại không thành công như mong đợi, hiện đứng thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng CVB các phim đã chiếu của kênh CCTV8 với rating 1.15%. Phim thuộc thể loại cổ trang lập nghiệp vốn là thế mạnh của Dương Tử nên khán giả kỳ vọng tác phẩm gây sốt như nhiều phim cổ trang trước đó của nữ diễn viên. Cùng đề tài giống Quốc sắc phương hoa, nhưng thành tích của Gia nghiệp thấp hơn hẳn, khán giả cho rằng lỗi phần nhiều nằm ở diễn xuất của Dương Tử.

Dương Tử bị đánh giá diễn xuất rập khuôn, lộ điểm yếu không kiểm soát tốt biểu cảm trong các cảnh cao trào nữ diễn viên thể hiện quá gay gắt.

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Cách diễn ồn ào đã bị Dương Tử sử dụng ở nhiều bộ phim, từng bị chê diễn xuất quá lố nhưng nữ diễn viên không thay đổi.

Ngoại hình của Dương Tử trong phim Gia nghiệp còn gây nhiều tranh cãi vì thiếu tự nhiên. Nữ diễn viên sử dụng bộ lọc làm mịn da quá mức, nên trong nhiều cảnh quay đường nét khuôn mặt bị làm mờ, thiếu đi biểu cảm vi mô trên gương mặt.

Cảnh khóc của Dương Tử cũng không còn nhận được sự đồng cảm từ người xem. Nữ diễn viên không thể thực hiện các biểu cảm lớn, chỉ có miệng cử động được còn các cơ mặt bị đơ cứng và căng ra quá mức. Khán giả đặt tên cho phân cảnh này là "diễn xuất silicon".

Gương mặt biến dạng của Dương Tử vì lạm dụng các phương pháp làm đẹp hiện đại.

Với một diễn viên, gương mặt tự nhiên là điều quan trọng. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng chia sẻ ông không muốn sử dụng các nghệ sĩ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Với khán giả, diễn viên nào có dấu hiệu chỉnh sửa trên gương mặt đều rất dễ nhận ra và người xem không đánh giá cao diễn xuất của những ngôi sao này.

Thậm chí, trên Sina, người xem còn đề xuất việc cấm các diễn viên có khuôn mặt "nhựa" đơ cứng vì can thiệp thẩm mỹ không được đóng phim cổ trang hoặc chiến tranh kháng chiến vì cho rằng những "khuôn mặt silicon" không phù hợp với bối cảnh nhân vật, làm ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim.

Sina nhận xét không chỉ trên phim Dương Tử phải sử dụng bộ lọc làm đẹp trong các hoạt động khác ngoài đời thực. Nữ diễn viên cũng gây tranh cãi vì hình ảnh thật và hình ảnh chỉnh sửa được sử dụng trong truyền thông rất khác biệt. Nhiều người hâm mộ không nhận ra đâu mới là gương mặt thật của Dương Tử khi cô chỉnh sửa ảnh quá mức.

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Giờ đây, Dương Tử phải dựa vào các app cà mịn da làm đẹp chỉnh sửa quá mức. Hình ảnh thực và hình ảnh được PR của cô rất khác biệt.
Minh Vũ
#Dương Tử #Gia Nghiệp #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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