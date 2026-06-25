Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đưa chuyên án CM12 lên màn ảnh, hé lộ vai phản diện của tổ chức phản động

Trạch Dương

TPO - Hồ Quang Mẫn đảm nhận vai phản diện trong bộ phim truyền hình lịch sử "Kế hoạch CM12". Nam diễn viên nói anh đọc toàn bộ kịch bản, nghiên cứu tư liệu lịch sử để thuyết phục khán giả.

Trong Kế hoạch CM12, Hồ Quang Mẫn vào vai Han - đặc phái viên đứng sau tài trợ tổ chức phản động. Nhân vật là mắt xích quan trọng của tuyến phản diện, tạo nên những màn đấu trí căng thẳng với lực lượng công an nhân dân.

Đây là lần đầu Hồ Quang Mẫn tham gia dự án do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Anh cho biết áp lực khi góp mặt trong một bộ phim đề tài lịch sử, tái hiện chuyên án phản gián có thật sau năm 1975.

"Bối cảnh lịch sử của bộ phim đòi hỏi diễn viên tìm hiểu kỹ để thể hiện nhân vật cách thuyết phục", Hồ Quang Mẫn chia sẻ.

Trước khi bấm máy, anh dành nhiều thời gian đọc tài liệu về giai đoạn lịch sử tái hiện trong phim, nghiên cứu tâm lý nhân vật để xây dựng hình ảnh đặc phái viên đứng sau các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong.

dsc00448.jpg
img-9847.jpg
img-9862.jpg

Hồ Quang Mẫn nhớ nhất ngày quay đầu lại là cảnh kết bộ phim. Điều này buộc anh nắm chắc toàn bộ hành trình tâm lý nhân vật trước khi bước vào trường quay.

"Tôi đọc toàn bộ kịch bản, hiểu được những gì nhân vật đã trải qua để thể hiện tâm trạng người thất bại sau cuộc đối đầu với lực lượng công an nhân dân", anh nói.

Diễn viên đóng vai phản động cho biết việc đọc trọn vẹn kịch bản giúp anh hiểu rõ mạch truyện, sự phát triển của từng tuyến nhân vật cũng như vị trí vai Han trong toàn bộ chuyên án, tạo được sự liền mạch trong diễn xuất.

Kế hoạch CM12 tái hiện chuyên án phản gián CM12 - một trong những chuyên án tiêu biểu của lực lượng an ninh Việt Nam sau năm 1975. Bối cảnh phim diễn ra trong giai đoạn 1981-1984, xoay quanh cuộc đấu trí giữa lực lượng công an nhân dân và tổ chức phản động.

Kịch bản phim do đạo diễn Trần Duy Linh và biên kịch Đinh Hoàng Ngọc Khánh chấp bút, lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Cuốn sách xuất bản lần đầu năm 2020 và được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tái bản vào tháng 2/2026.

Bộ phim do hai đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Huy Khánh, Dương Hoàng Anh, Huỳnh Kiến An, Ngô Thành Tá, Sỹ Toàn, Bảo Định cùng nhiều gương mặt quen thuộc.

Phim khởi quay từ tháng 5 với nhiều bối cảnh được phục dựng tại Cà Mau và một số địa phương khác. Theo ê-kíp sản xuất, tác phẩm dự kiến hoàn tất hậu kỳ trong năm nay trước khi phát sóng trên ANTV và các nền tảng số.

Hồ Quang Mẫn sinh năm 1977, từng tham gia các dự án như Năm mười, Hoa phong nguyệt vũ, Bố già trở lại... và thường được giao những vai phản diện hoặc nhân vật có nội tâm phức tạp.

Ngoài Kế hoạch CM12, nam diễn viên hiện tham gia hai dự án điện ảnh mới là Chớp bóngChó săn, tiếp tục theo đuổi hình tượng diễn viên chuyên trị những vai diễn nhiều thử thách về tâm lý.

Trạch Dương
#Phim lịch sử phản gián #Vai phản diện Hồ Quang Mẫn #Chuyên án CM12 sau 1975 #Nghiên cứu tư liệu lịch sử #Đấu trí lực lượng an ninh

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe