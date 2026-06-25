Đưa chuyên án CM12 lên màn ảnh, hé lộ vai phản diện của tổ chức phản động

TPO - Hồ Quang Mẫn đảm nhận vai phản diện trong bộ phim truyền hình lịch sử "Kế hoạch CM12". Nam diễn viên nói anh đọc toàn bộ kịch bản, nghiên cứu tư liệu lịch sử để thuyết phục khán giả.

Trong Kế hoạch CM12, Hồ Quang Mẫn vào vai Han - đặc phái viên đứng sau tài trợ tổ chức phản động. Nhân vật là mắt xích quan trọng của tuyến phản diện, tạo nên những màn đấu trí căng thẳng với lực lượng công an nhân dân.

Đây là lần đầu Hồ Quang Mẫn tham gia dự án do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Anh cho biết áp lực khi góp mặt trong một bộ phim đề tài lịch sử, tái hiện chuyên án phản gián có thật sau năm 1975.

"Bối cảnh lịch sử của bộ phim đòi hỏi diễn viên tìm hiểu kỹ để thể hiện nhân vật cách thuyết phục", Hồ Quang Mẫn chia sẻ.

Trước khi bấm máy, anh dành nhiều thời gian đọc tài liệu về giai đoạn lịch sử tái hiện trong phim, nghiên cứu tâm lý nhân vật để xây dựng hình ảnh đặc phái viên đứng sau các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong.

Hồ Quang Mẫn nhớ nhất ngày quay đầu lại là cảnh kết bộ phim. Điều này buộc anh nắm chắc toàn bộ hành trình tâm lý nhân vật trước khi bước vào trường quay.

"Tôi đọc toàn bộ kịch bản, hiểu được những gì nhân vật đã trải qua để thể hiện tâm trạng người thất bại sau cuộc đối đầu với lực lượng công an nhân dân", anh nói.

Diễn viên đóng vai phản động cho biết việc đọc trọn vẹn kịch bản giúp anh hiểu rõ mạch truyện, sự phát triển của từng tuyến nhân vật cũng như vị trí vai Han trong toàn bộ chuyên án, tạo được sự liền mạch trong diễn xuất.

Kế hoạch CM12 tái hiện chuyên án phản gián CM12 - một trong những chuyên án tiêu biểu của lực lượng an ninh Việt Nam sau năm 1975. Bối cảnh phim diễn ra trong giai đoạn 1981-1984, xoay quanh cuộc đấu trí giữa lực lượng công an nhân dân và tổ chức phản động.

Kịch bản phim do đạo diễn Trần Duy Linh và biên kịch Đinh Hoàng Ngọc Khánh chấp bút, lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Cuốn sách xuất bản lần đầu năm 2020 và được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tái bản vào tháng 2/2026.

Bộ phim do hai đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Huy Khánh, Dương Hoàng Anh, Huỳnh Kiến An, Ngô Thành Tá, Sỹ Toàn, Bảo Định cùng nhiều gương mặt quen thuộc.

Phim khởi quay từ tháng 5 với nhiều bối cảnh được phục dựng tại Cà Mau và một số địa phương khác. Theo ê-kíp sản xuất, tác phẩm dự kiến hoàn tất hậu kỳ trong năm nay trước khi phát sóng trên ANTV và các nền tảng số.

Hồ Quang Mẫn sinh năm 1977, từng tham gia các dự án như Năm mười, Hoa phong nguyệt vũ, Bố già trở lại... và thường được giao những vai phản diện hoặc nhân vật có nội tâm phức tạp.

Ngoài Kế hoạch CM12, nam diễn viên hiện tham gia hai dự án điện ảnh mới là Chớp bóng và Chó săn, tiếp tục theo đuổi hình tượng diễn viên chuyên trị những vai diễn nhiều thử thách về tâm lý.