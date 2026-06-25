Lĩnh án tù vì phát tán video xuyên tạc, chống Nhà nước

TPO - Bị cáo Trương Anh Thư (41 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) bị phạt 5 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hôm nay (25/6), HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trương Anh Thư (41 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) 5 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Trương Anh Thư tại phiên tòa ngày 25/6.

Theo cáo trạng, từ ngày 14/10/2011, Trương Anh Thư tạo lập, quản trị và sử dụng nhiều kênh YouTube, trong đó có kênh “Nhật Anh Thư”, để đăng tải, chia sẻ các video, bài viết liên quan đến lãnh tụ, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các kênh do Thư quản lý ghi nhận khoảng 93.000 lượt xem.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 5/2025, bị cáo đã đăng tải 4 video clip có nội dung vi phạm pháp luật. Kết luận giám định tư pháp số 05/KL-SVHTT/TTĐT ngày 17/7/2025 của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác định, 4 video clip này cùng phần bình luận đi kèm có nội dung vi phạm quy định của Luật An ninh mạng.

Theo cơ quan tố tụng, các video đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Ngoài ra, nội dung các video còn bị xác định có hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân; đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân khác; đồng thời gây hoang mang trong dư luận xã hội.