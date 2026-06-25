Bắt 3 đối tượng trộm cầu đá cổ ở Hải Phòng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm 4 nhịp cầu đá cổ ở tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Lương Đình Quý (36 tuổi), Lê Văn Chi (36 tuổi) và Phú Văn Sáng (38 tuổi, cùng ở xã An Lão) để điều tra, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Chi rủ bạn là Quý sử dụng xe cẩu đi trộm cắp các cấu kiện của cầu đá cổ ở khu vực rìa đường tỉnh lộ 390, thuộc thôn Đồng Tràng, địa phận tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc (TP Hải Phòng) để mang về bán.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra hiện trường vụ cầu đá cổ ở phường Ái Quốc bị trộm.

Sau khi bàn bạc, rạng sáng 16/6, Quý lái xe tải cẩu của mình chở Chi rồi rủ thêm Sáng đi đến khu vực cầu đá Đồng Tràng. Tại đây, Chi và Sáng sử dụng các dây đai buộc vào các cấu kiện đá để Quý điều khiển cần cẩu nhấc 4 nhịp cầu đá, gồm: 12 phiến đá mặt cầu, 4 dầm ngang bằng đá tự nhiên (đá xanh đen) đặt lên thùng xe. Quá trình điều khiển cần cẩu, nhóm đối tượng đã làm gãy 4 phiến đá mặt cầu.

Sau hơn một tuần điều tra, lực lượng chức năng đã xác định các đối tượng đã chở số phiến đá, dầm đá bán cho một người ở Bắc Ninh.

Công an TP Hải Phòng bàn giao tang vật là dầm cầu đá cổ cho chính quyền và người dân phường Ái Quốc.

Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ số dầm, phiến đá cổ và bàn giao hiện vật vụ trộm cắp cho chính quyền địa phương và người dân tổ dân phố Hoàng Xá.