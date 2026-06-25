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Pháp luật

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Hà Nội: Cảnh sát phát hiện 2 bến bãi vật liệu xây dựng không phép

Thanh Hà

TPO - Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa kịp thời phát hiện, xử lý 2 bến bãi vật liệu xây dựng không phép lén lút tổ chức cho tàu thủy neo đậu, bốc dỡ cát trái phép trong đêm.

Thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến sông thuộc địa bàn, tối 24/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vận chuyển hàng hóa.

Khoảng 20h20 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Thượng Cát, TP Hà Nội, tổ công tác phát hiện 2 phương tiện thủy mang số đăng ký PT-2985 và PT-3002 đang neo đậu, bốc dỡ cát từ khoang chứa lên 2 bến bãi không được cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Cụ thể, kiểm tra tại bến vật liệu xây dựng Thanh Sơn, lực lượng chức năng xác định phương tiện PT-2985 do ông Vũ Xuân Huy điều khiển đang thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa.

Quá trình làm việc, các giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên tàu đều được xuất trình đầy đủ. Tuy nhiên, người quản lý khai thác bến là ông Lê Văn Thủy (phường Thượng Cát, TP Hà Nội) không xuất trình được giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định.

Tại bến vật liệu xây dựng khác trên địa bàn, tổ công tác kiểm tra phương tiện PT-3002 do ông Nguyễn Ngọc Đông điều khiển. Qua kiểm tra xác định, phương tiện có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan và chứng từ nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên, người quản lý bến là ông Lê Văn Hải (phường Thượng Cát, TP Hà Nội) cũng không xuất trình được giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại 2 bến bãi trên, đồng thời lập biên bản để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến và 2 thuyền trưởng với tổng số tiền 86 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, 2 thuyền trưởng điều khiển phương tiện PT-2985 và PT-3002 còn bị tước Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng trong thời hạn 3 tháng.

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Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện một số trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 12/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cũng đã phát hiện, xử lý 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên sông Hồng thuộc địa bàn TP Hà Nội. Hai phương tiện chở khoảng 370m3 cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng chức năng đã xử phạt các trường hợp vi phạm hơn 50 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số cát theo quy định.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trái phép, hoạt động bến bãi không phép và các vi phạm liên quan đến tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Xử lý hoạt động bến bãi trái phép #Kiểm tra và xử phạt vi phạm thủy nội địa #Quản lý hoạt động khai thác cát trái phép #Bãi cát không phép #Xử lý bãi vật liệu xây dựng không phép

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