‘Làn sóng ngầm’ trong lồng ngực và lời cảnh báo từ chuyên gia tim mạch

TPO - Những dị tật tim bẩm sinh tưởng chừng vô hại có thể âm thầm gây tổn thương tim nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm. Sự phát triển của các kĩ thuật tim mạch hiện đại đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, ít xâm lấn và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Một cô gái 23 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ phát hiện mang dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng khi đi khám sức khỏe tổng quát dù hoàn toàn không có triệu chứng điển hình. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện kịp thời, tổn thương tim có thể tiến triển âm thầm và dẫn tới suy tim nặng khi bước vào tuổi trung niên.

Bệnh nhân T.T.T.H. đến khám trong tình trạng sức khỏe nhìn chung ổn định, không xuất hiện các biểu hiện thường gặp của bệnh tim mạch như khó thở, đau ngực hay giảm khả năng gắng sức. Thi thoảng cảm thấy mệt mỏi, cô cho rằng nguyên nhân xuất phát từ áp lực công việc và nhịp sống của người trẻ.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim đã khiến cả bệnh nhân và gia đình bất ngờ khi phát hiện tình trạng thông liên nhĩ lỗ thứ phát với kích thước lên tới 31 mm. Đây là một lỗ thông rất lớn, đã gây giãn buồng tim phải và làm tăng áp lực động mạch phổi.

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng là cơ hội quý giá đối với người bệnh. Tuy nhiên, điều đó chỉ có được nhờ quá trình thăm khám kỹ lưỡng, kết hợp với kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén của đội ngũ bác sĩ. Nếu bỏ sót trong giai đoạn này, những tổn thương tim sẽ tiếp tục tiến triển, gây suy giảm chức năng tim nghiêm trọng khi bệnh nhân bước vào tuổi trung niên, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và hiệu quả hạn chế.

Nhận thấy nguy cơ tổn thương tim đang gia tăng, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm đã quyết định can thiệp sớm cho bệnh nhân.

Ngày 24/6, ê-kíp phẫu thuật do GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành dẫn đầu đã thực hiện thành công ca vá thông liên nhĩ bằng phương pháp nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Đây là một kĩ thuật chuyên sâu, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên ngành.

Khác với phương pháp mổ mở kinh điển phải cưa dọc xương ức, để lại sẹo dài ở vùng ngực, kĩ thuật nội soi toàn bộ được thực hiện thông qua các lỗ trocart nhỏ ở thành ngực bên. Phương pháp này giúp hạn chế tối đa sang chấn phẫu thuật, giảm đau, giảm mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục và đặc biệt bảo đảm yếu tố thẩm mĩ cho người bệnh.

Đối với một phụ nữ trẻ mới 23 tuổi, việc tránh được vết sẹo lớn trước ngực không chỉ mang ý nghĩa về mặt điều trị mà còn góp phần bảo vệ sự tự tin và chất lượng cuộc sống lâu dài. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút máy thở sớm, tự thở ổn định và chuyển về phòng điều trị nội trú trong tình trạng sức khỏe tốt, các chỉ số tim mạch trở về bình thường.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cho biết kĩ thuật phẫu thuật nội soi tim toàn bộ đã được ông triển khai thành công từ nhiều năm trước và được giới chuyên môn trong nước cũng như quốc tế ghi nhận. Việc thực hiện thành công ca bệnh tại Cơ sở Linh Đàm tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ các công nghệ điều trị tim mạch hiện đại của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.

Cảnh báo “làn sóng ngầm” từ các dị tật tim bẩm sinh

Từ trường hợp của nữ bệnh nhân 23 tuổi, các chuyên gia tim mạch đưa ra cảnh báo về tâm lý chủ quan của nhiều người trẻ trước các bệnh lý tim mạch.

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, không ít người cho rằng suy tim hay các bệnh tim mạch nghiêm trọng chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Trên thực tế, những dị tật tim bẩm sinh như thông liên nhĩ có thể tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Chúng âm thầm làm suy giảm chức năng tim và gây tổn thương không thể phục hồi nếu không được phát hiện sớm.

Do cơ thể có khả năng thích nghi trong thời gian dài, nhiều người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường và lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Khi các biểu hiện như khó thở, mệt mỏi hoặc giảm khả năng vận động xuất hiện rõ rệt, tổn thương tim thường đã ở giai đoạn muộn với tình trạng giãn buồng tim và tăng áp động mạch phổi. Lúc này, cơ hội can thiệp bằng các kỹ thuật ít xâm lấn sẽ giảm đáng kể, trong khi nguy cơ suy tim mạn tính gia tăng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kì ngay cả khi không có triệu chứng bất thường. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả điều trị và ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng trong tương lai.

Khẳng định năng lực đào tạo và làm chủ kĩ thuật cao

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa cứu chữa cho người bệnh mà còn cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việc triển khai thành công kĩ thuật ngoại khoa tim mạch chuyên sâu ngay tại cơ sở thực hành lâm sàng góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình “Trường học - Bệnh viện”. Đây cũng là nền tảng quan trọng để đưa các thành tựu nghiên cứu và kĩ thuật tiên tiến từ giảng đường vào thực tiễn khám chữa bệnh, tạo môi trường đào tạo chất lượng cao cho thế hệ thầy thuốc tương lai.