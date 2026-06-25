Bắt tạm giam người phụ nữ đăng tin sai sự thật, kích động gây rối

TPO - Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thị Thủy (SN 1968) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật và kích động tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở đối với Lê Thị Thủy (SN 1968, trú xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thị Thủy bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thuỷ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nhiều nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Đồng thời, bà Thủy còn bị cáo buộc có hành vi kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. Bước đầu, bà Lê Thị Thủy thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.