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Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Nguyễn Thảo

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 25/6, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa đấu tranh, triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

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Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá mùa giải World Cup 2026. Ảnh: C.A.

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 20/6, phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh (38 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (37 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo điều tra, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, 2 đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Công an xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Nguyễn Thảo
#cá độ #bóng đá #màu giải #tỷ đồng #tinh vi #công an #Đắk Lắk

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