TPHCM đặt mục tiêu đầu tư 1 triệu tỷ đồng để tăng trưởng hai con số

TPO - TPHCM đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, không thể chỉ dựa vào đầu tư công mà cần sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân, doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư trong nước.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 25/6, bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TPHCM thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đã chia sẻ các kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng còn lại của năm 2026.

Theo bà Vân, bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, công nghiệp và du lịch đều duy trì đà phục hồi khá tốt.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống tăng khoảng 14%, trong khi doanh thu du lịch tiếp tục cải thiện. Hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, tạo thêm động lực cho nền kinh tế.

Ở góc độ sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 5 tháng đầu năm tăng khoảng 11%, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế thành phố.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng TPHCM đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, những kết quả tích cực kể trên vẫn chưa đủ để đảm bảo TPHCM hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong cả năm. "Mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố là rất thách thức", bà Vân nhận định.

Áp lực lớn nhất đến từ việc tăng trưởng quý I chưa đạt như kỳ vọng trong khi bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những diễn biến địa chính trị phức tạp, xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới, biến động giá năng lượng và xu hướng suy giảm thương mại toàn cầu đang tạo ra những yếu tố khó dự báo đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Việt Nam.

Theo các kịch bản dự báo được Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM xây dựng, nếu kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến bất lợi và tăng trưởng của cả nước chỉ đạt khoảng 7,6%, tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong quý II có thể chỉ dao động quanh mức 8%.

Ngay cả trong kịch bản trung bình, khi kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 8,5%, GRDP của TPHCM cũng được dự báo chỉ đạt trên 9%.

Trong khi đó, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% cho cả năm, thành phố phải đạt tốc độ tăng trưởng rất cao trong hai quý cuối năm. Theo các tính toán, tăng trưởng quý III cần duy trì ở mức trên 10%, còn quý IV phải đạt trên 10% đến hơn 11%, tùy theo từng kịch bản.

Đây được xem là áp lực rất lớn đối với nền kinh tế thành phố trong bối cảnh nhiều động lực tăng trưởng truyền thống đang chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, bà Nguyễn Trúc Vân cho rằng TPHCM cần đồng thời thúc đẩy nhiều giải pháp. Trong đó, đầu tư tiếp tục được xác định là động lực quan trọng nhất.

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 của thành phố đặt mục tiêu đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, không thể chỉ dựa vào đầu tư công mà cần sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân, doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, kích cầu tiêu dùng, thu hút đầu tư mới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, theo bà Vân, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và việc triển khai các cơ chế đặc thù theo quy hoạch mới của TPHCM được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển trong thời gian tới.

"Nếu các dự án lớn được triển khai đúng tiến độ, cùng với việc phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp thành phố tạo thêm động lực tăng trưởng mới", bà Vân nhận định.