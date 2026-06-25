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TPHCM sắp có 2 khu đô thị hơn 500 ha

Duy Quang

TPO - Dự án Khu đô thị mới Tân An 1A và Khu đô thị mới Tân An 1B ở phường Phú An (TPHCM) có tổng vốn đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng (tương đương gần 5,5 tỷ USD) đang được mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

UBND phường Phú An (TPHCM) vừa phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân An 1A với tổng vốn đầu tư hơn 68.570 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gần 275 ha. Trong đó diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng gần 215 ha, quy mô dân số khoảng 20.000 người.

Theo quy hoạch, dự án Khu đô thị mới Tân An 1A sẽ phát triển các loại hình nhà ở liền kề, chung cư có công năng phục vụ hỗn hợp, công trình y tế, các công trình giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học). Dự án cũng sẽ đầu tư đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống công trình công cộng (công viên, cây xanh).

Theo hồ sơ mời thầu, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng dự án.

Giai đoạn xây dựng, đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến thực hiện trong 9 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ và không qua mạng. Hồ sơ dự thầu được tiếp nhận tại UBND phường Phú An, thời điểm đóng và mở thầu vào lúc 9 giờ ngày 24/8.

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Một góc phường Phú An (TPHCM) - nơi có 2 khu đô thị rộng hơn 500 ha đang được mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Vietnambiz.

Nhà đầu tư tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, với giá trị 343 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND phường Phú An cũng phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu đô thị mới Tân An 1B rộng gần 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.600 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 20.000 cư dân.

Theo quy hoạch, Khu đô thị mới Tân An 1B sẽ phát triển đa dạng loại hình bất động sản, gồm nhà ở liền kề, chung cư đa chức năng kết hợp thương mại dịch vụ, cùng hệ thống trường học, cơ sở y tế, công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất nông nghiệp. Tại dự án Tân An 1B, đất nông nghiệp chiếm khoảng 76% diện tích. Phần diện tích còn lại gồm đất ở hiện hữu, đất giao thông, kênh rạch, công trình công cộng và các loại đất khác.

Theo cơ quan chức năng, khu vực này hiện có mật độ xây dựng thấp, dân cư phân bố thưa thớt, chủ yếu là nhà ở xen kẽ đất nông nghiệp và vườn cây ăn trái. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để phát triển các khu đô thị quy mô lớn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Giá bán hồ sơ mời thầu là 30 triệu đồng. Nhà đầu tư tham gia phải nộp bảo đảm dự thầu dưới hình thức thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Hiệu lực hồ sơ dự thầu là 150 ngày.

Duy Quang
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