Sự kiện quy tụ gần 1.500 chuyên viên kinh doanh, hé lộ sức hút của 4 dự án bất động sản siêu hấp dẫn tại miền Trung

Lễ Kick off bất động sản của 4 dự án tâm điểm thị trường Miền Trung gồm: Capital Square, Newtown Diamond, Newtown Legend và Hue Legacy Residence với chủ đề “Express to Glory” đã diễn ra trong không khí sôi động. Sự kiện quy tụ gần 1.500 chuyên viên kinh doanh từ hơn 40 đơn vị phân phối uy tín hàng đầu thị trường.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến tàu cao tốc Bắc - Nam trong tương lai, sự kiện “Trạm Trung Bộ - Express to Glory” tái hiện hành trình tăng tốc của khu vực miền Trung trong bối cảnh hạ tầng, du lịch và kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, đại diện chủ đầu tư cho biết, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn với xu hướng ưu tiên các sản phẩm sở hữu giá trị thực, pháp lý minh bạch và tiềm năng khai thác dài hạn.

“Trạm Trung Bộ - Express to Glory” là sự kiện bất động sản có quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Trung, góp phần gia tăng sức nóng cho thị trường

Với lợi thế về vị trí chiến lược, khả năng kết nối vùng ngày càng hoàn thiện cùng định hướng quy hoạch rõ ràng, Đà Nẵng và Huế đang nổi lên như những cực tăng trưởng mới của miền Trung, tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đây cũng là nền tảng để các dự án như Capital Square, Newtown Diamond, Newtown Legend và Hue Legacy Residences được kỳ vọng đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của thị trường.

4 dự án nổi bật khẳng định nhà đầu tư đang tập trung vào những sản phẩm có giá trị thực và khả năng khai thác dòng tiền tại thị trường miền Trung

Không chỉ công bố các chính sách tài chính và chiến lược phát triển, sự kiện còn là dịp ghi nhận những đóng góp của các đại lý đã đồng hành cùng các dự án trong thời gian qua. Nhiều đại lý xuất sắc đã được vinh danh và trao thưởng vì những đóng góp nổi bật trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chương trình cũng trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích nổi bật thuộc Elite Sales Club với các phần quà giá trị.

Đại diện chủ đầu tư cùng các đơn vị phân phối tham dự lễ vinh danh các đại lý đồng hành tiêu biểu.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư đã chính thức phát động chiến dịch “100 ngày đêm kiến tạo kỉ lục” dành cho hệ thống đại lý và đội ngũ chuyên viên kinh doanh, nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai bán hàng trong giai đoạn tiếp theo. Đây được xem là động lực quan trọng để các đơn vị đẩy mạnh hiệu quả triển khai, hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Sự kiện “Trạm Trung Bộ - Express to Glory” đã góp phần khuấy động thị trường bất động sản miền Trung trong bối cảnh khu vực đang bước vào một chu kỳ phát triển mới bền vững hơn. Cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch, kinh tế và hạ tầng, Đà Nẵng và Huế ngày càng khẳng định vị thế là những điểm đến hấp dẫn dòng vốn đầu tư cũng như nhu cầu sở hữu bất động sản chất lượng cao.

Với nguồn cung đa dạng đến từ các dự án được giới thiệu tại sự kiện, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận thêm những sản phẩm giàu giá trị thực, sở hữu tiềm năng tăng trưởng bền vững và khả năng khai thác hiệu quả, qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và khách hàng trong giai đoạn mới.