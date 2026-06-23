Doanh nghiệp trúng đấu giá khu 'đất vàng' xây khách sạn 5 sao ở Hà Nội bất ngờ bỏ cọc

TPO - Công ty TNHH Duyên Hà - Doanh nghiệp trúng đấu giá khu “đất vàng” 3.366m2 ở 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) với số tiền 1.379 tỷ đồng để làm khách sạn 5 sao bất ngờ xin rút khỏi dự án. Theo quy định, Công ty Duyên Hà sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 135 tỷ đồng khi tham gia đấu giá.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Duyên Hà (Công ty Duyên Hà), phố Tương Mai, phường Tương Mai (TP Hà Nội) - doanh nghiệp trúng đấu giá đã có đơn xin rút, từ chối quyền sử dụng khu đất hơn 3.300m² tại số 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được công nhận trước đó.

Khu đất 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) được đấu giá thành công với số tiền 1.379 tỷ đồng để làm khách sạn 5 sao nhưng doanh nghiệp trúng đấu giá bất ngờ xin rút khỏi dự án. Ảnh tư liệu

Theo quy định, Công ty Duyên Hà sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 135 tỷ đồng khi tham gia đấu giá. Đối với số tiền sử dụng đất doanh nghiệp đã nộp, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị hạn chế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ 6 tháng đến 5 năm theo Điều 70 Luật Đấu giá tài sản đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ dẫn đến hủy kết quả.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 3.366m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát.

Doanh nghiệp trúng đấu giá khu “đất vàng” này là Công ty TNHH Duyên Hà, với số tiền 1.379 tỷ đồng - cao gấp đôi giá khởi điểm trên 679 tỷ đồng. Trước khi đấu giá, doanh nghiệp đã đặt cọc số tiền trên 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm đấu giá lô đất.

Theo thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong 30 ngày đầu tiên sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND TP Hà Nội và 90 ngày tiếp theo phải nộp nốt số tiền còn lại.

Theo hồ sơ đấu giá, khu đất tại 18 Cao Bá Quát được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5 - 6 tầng: Lớp mặt phố Cao Bá Quát là 3 - 5 tầng (12- 20m); lớp sau có khoảng lùi từ 3m - 6m so với lớp mặt phố cao tối đa 6 tầng/22m. Tổng diện tích sàn 15.923 m2; mật độ xây dựng 79% trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ...

Khu đất 18 phố Cao Bá Quát từng dính "lùm xùm" và bị Thanh tra TP. Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm. Khu đất trước đây được dự kiến đầu tư dự án Khu văn phòng do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.