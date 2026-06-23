Thera Home - 'Căn hộ trị liệu' đầu tiên ở Việt Nam, tích hợp chăm sóc y tế 24/7

TP - Khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, thị trường bất động sản dần xuất hiện những loại hình căn hộ mới lấy sức khỏe làm trung tâm. Trong đó, dòng căn hộ trị liệu Thera Home (Thanh Thuỷ, Phú Thọ) của Tập đoàn Onsen Fuji được phát triển theo định hướng kết hợp không gian sống, chăm sóc sức khỏe và an dưỡng, đón đầu xu hướng bất động sản wellness đang phát triển mạnh trên thế giới.

Ðón đầu làn sóng "kinh tế bạc" trị giá tỷ USD

Sau nhiều năm được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá đất, dòng tiền đầu tư đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn, ưu tiên những tài sản có khả năng khai thác thực tế và tạo dòng tiền bền vững. Xu hướng này diễn ra song song với sự bùng nổ của nền kinh tế sức khỏe toàn cầu.

Phối cảnh dòng căn hộ trị liệu Thera Home tại Tokyu Retreat (Thanh Thủy, Phú Thọ)

Theo Global Wellness Institute (GWI), quy mô nền kinh tế sức khỏe đã đạt khoảng 6,8 nghìn tỷ USD trong năm 2024. Riêng phân khúc bất động sản wellness đạt 876 tỷ USD và được dự báo tăng lên gần 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Đằng sau những con số đó là sự hình thành của "Kinh tế bạc" - nền kinh tế được thúc đẩy bởi nhu cầu sống khỏe hơn, sống chất lượng hơn và kéo dài thời gian sống độc lập của con người.

Động lực cốt lõi đưa “Kinh tế bạc” trở thành xu hướng dẫn dắt dòng vốn bắt nguồn từ một thực tế: tốc độ già hóa dân số của Việt Nam. Số liệu từ Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế cho thấy, nước ta đã có khoảng 17 triệu người cao tuổi vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 27 triệu người vào năm 2049. Trong đó, hơn 3,3 triệu người đang sống một mình và khoảng 70% người cao tuổi mắc từ ba bệnh mãn tính trở lên.

Điều này đang tạo ra nhu cầu hoàn toàn mới cho thị trường bất động sản. Nếu trước đây người mua tìm kiếm một ngôi nhà để ở hoặc một tài sản để đầu tư, hiện nay nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm những không gian có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tuổi già cho cha mẹ hoặc chính bản thân mình trong tương lai.

Căn hộ trị liệu: Bước tiến của bất động sản lấy con người làm trung tâm

Các căn hộ tại Thera Home (Thanh Thủy, Phú Thọ) đều được dẫn trực tiếp nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm

Thị trường bất động sản từng chứng kiến nhiều xu hướng định hình cách con người lựa chọn nơi ở. Nếu Smart Home mang đến trải nghiệm sống tiện nghi nhờ công nghệ, Green Home đề cao không gian xanh và tính bền vững, những năm gần đây, sức khỏe đang trở thành tiêu chí mới trong quá trình phát triển sản phẩm nhà ở.

Trên thế giới, các mô hình “wellness real estate” đã phát triển mạnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay các quốc gia châu Âu. Điểm chung của các dự án này là không chỉ cung cấp nơi ở mà còn tích hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe, trị liệu tự nhiên, vận động và cân bằng tinh thần vào trong môi trường sống hàng ngày.

Từ xu hướng đó, Tập đoàn Onsen Fuji tiên phong phát triển Thera Home – dòng căn hộ trị liệu tích hợp hệ thống chăm sóc sức khỏe 24/7. Đây được xem là bước phát triển mới của bất động sản lấy con người làm trung tâm, nơi không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu cư trú mà còn là “trạm phục hồi năng lượng”, nâng cao sức khỏe thể chất và cải thiện chất lượng sống trong dài hạn.

Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, đồng thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và kéo dài thời gian sống khỏe mạnh liên tục gia tăng, những mô hình nhà ở tích hợp yếu tố trị liệu và chăm sóc sức khỏe được xem là một trong những hướng phát triển tất yếu của thị trường bất động sản toàn cầu.

Do đó, Thera Home không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của ngành bất động sản từ việc đáp ứng nhu cầu cư trú sang đồng hành cùng con người trong suốt hành trình sống khỏe và sống chất lượng hơn.

Onsen Fuji và mô hình căn hộ trị liệu Thera Home đầu tiên tại Việt Nam

Trong bối cảnh làn sóng kinh tế bạc và bất động sản wellness đang trở thành xu hướng toàn cầu, Tập đoàn Onsen Fuji phát triển dòng căn hộ trị liệu Thera Home tại Tokyu Retreat, thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) như một bước đi đón đầu nhu cầu sống khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động của cư dân.

Khác với căn hộ truyền thống tập trung vào công năng ở và tiện ích, Thera Home theo triết lý "sống trị liệu mỗi ngày", kết hợp ba yếu tố: tài nguyên khoáng nóng tự nhiên, không gian sống xanh và hệ thống chăm sóc sức khỏe 24/7.

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở việc toàn bộ Thera Home được dẫn trực tiếp nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm vào từng căn hộ, duy trì nhiệt độ 37-53°C. Điều này giúp chuyển hóa khoáng nóng từ một dịch vụ nghỉ dưỡng có tính thời điểm, phải di chuyển xa trung tâm thành tiện ích chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại căn hộ, cho phép cư dân tiếp cận liệu pháp khoáng nóng mỗi ngày mà không cần di chuyển tới các điểm du lịch chuyên biệt.

Bên cạnh đó, các căn hộ được thiết kế với ban công rộng, mật độ cây xanh lớn và khả năng đón sáng tự nhiên tối đa. Trong bối cảnh cư dân đô thị ngày càng chịu áp lực từ môi trường sống mật độ cao, những khoảng xanh riêng tư không chỉ đóng vai trò cảnh quan mà còn trở thành không gian thư giãn, hỗ trợ cân bằng tinh thần và phục hồi năng lượng sau mỗi ngày làm việc.

Khác biệt quan trọng nhất của Thera Home không nằm ở một tiện ích đơn lẻ mà ở hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe được xây dựng đồng bộ ngay trong khu dân cư. Mỗi căn hộ được trang bị nút bấm y tế khẩn cấp hoạt động 24/7, kết nối trực tiếp với hệ thống hỗ trợ vận hành. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích chuyên biệt như Thera Healthcare Center, nhà hàng thực dưỡng, khu trị liệu khoáng nóng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được thiết kế cho nhu cầu sử dụng thường xuyên. Cách tiếp cận này giúp chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh khi phát sinh” sang “chủ động chăm sóc sức khỏe” ngay trong đời sống hàng ngày của cư dân.

Khi sức khỏe dần trở thành ưu tiên hàng đầu của tầng lớp trung lưu và người cao tuổi, bất động sản không còn chỉ là nơi để ở mà đang được kỳ vọng trở thành không gian hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Sự xuất hiện của Thera Home cho thấy thị trường đang bước sang một giai đoạn mới, nơi giá trị sống được đặt ngang hàng với giá trị tài sản.