Ngôi nhà nhiều khoảng trống xử lý yếu điểm của diện tích nhỏ

TPO - Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích đất chỉ 67m2 và hẹp ngang 3,8m2. Thay vì lấp đầy, kiến trúc sư chọn tạo ra các khoảng trống cần thiết.

Chủ nhà là một bác sĩ trẻ thường xuyên vắng mặt, anh muốn đem lại một không gian giàu kết nối, mang tính che chở và thoải mái nhất cho vợ con như một bù đắp. Với mong muốn của gia chủ và hiện trạng thực tế, kiến trúc sư cần tạo ra một không gian liền mạch, tiện nghi và đủ cảm giác che chở.

Vì thế ngay từ mặt tiền, một lớp gạch bông gió màu trắng và đường cong được sử dụng để bao bọc lấy không gian. Màu trắng nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến chiếc áo blouse của người bác sĩ. Lớp gạch ấy vừa kín đáo, vừa an toàn, nhưng vẫn cho gió và ánh sáng đi qua. Nó giống như một lớp rèm mỏng của ngôi nhà: che bớt nắng hướng Tây cho các phòng ngủ phía trước, giữ lại sự riêng tư, nhưng không làm mất đi sự thông thoáng.

Phía sau lớp gạch bông gió là những ô cửa kính lớn mở ra ban công. Khi cần, toàn bộ cửa có thể mở lùa, để gió và ánh sáng tràn vào không gian bên trong. Ngôi nhà vì thế luôn có thể thở một cách tự nhiên, mát mẻ mà không cần đến máy lạnh, nhưng vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết.

Trên khu đất nhỏ 67m², với bề ngang chỉ 3,8m, lại cần bố trí chỗ để ô tô 7 chỗ, cùng ba phòng ngủ, phòng khách, bếp và phòng ăn, thay vì cố gắng lấp đầy diện tích, kiến trúc sư chọn cách tạo ra khoảng trống.

Một khoảng thông tầng lớn được mở ra ở phía sau nhà. Không phải phía trước để tạo ấn tượng khi bước vào, cũng không nằm giữa nhà theo cách quen thuộc. Khoảng trống ấy được đặt nơi khu bếp và bàn ăn, nơi người vợ dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Ánh sáng, gió và sự rộng rãi vì thế trở thành một sự ưu tiên thầm lặng dành cho không gian này.

Lên tầng trên, cầu thang và ô thông tầng dịch chuyển về giữa nhà, giúp lõi không gian luôn thông thoáng. Cầu thang sắt kết hợp gỗ tạo cảm giác nhẹ nhàng, để ánh sáng và gió có thể đi xuyên qua các tầng nhà.

Nền tường trắng được giữ giản dị. Nội thất gỗ màu đậm mang lại sự ấm áp. Những đường cong của đồ nội thất và các ô cửa làm không gian mềm mại hơn, dịu lại, như một nhịp thở chậm trong đời sống thường ngày.

Mảng xanh được đặt trên sân thượng. Cây cối ở đó vừa dễ chăm sóc, vừa tạo nên một khoảng sân rộng đủ xanh mát để gia đình cùng ngồi lại với nhau, một tách café buổi sáng, hay một buổi BBQ cuối tuần.

Ngôi nhà lặng lẽ tạo ra một nơi ở bình yên, khi người bác sĩ trở về sau những ca trực dài, gia đình vẫn đang ở đó trong một không gian ấm áp, thoáng đãng và đầy hơi thở của đời sống.