GPMB Tây Thăng Long đếm ngày về đích, Vinhomes Wonder City tăng nhiệt trước ngày 'đại lộ vàng' thông tuyến

Tuyến Tây Thăng Long đang tăng tốc sau khi điểm nghẽn suốt nhiều năm Cổ Nhuế - Đông Ngạc chính thức được tháo gỡ, đưa “đại lộ vàng” tiến nhanh hơn tới cột mốc thông tuyến vào năm 2027. Trong vùng hưởng lợi trực tiếp, Vinhomes Wonder City nổi bật nhờ quỹ thấp tầng gắn với đất, không gian xanh, tiện ích đồng bộ, chính sách “khóa trần” lãi suất tới nửa thập kỷ, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn tích sản dài hạn.

Tây Thăng Long khơi thông, Tây Hà Nội bứt phá

Trở lại thăm khu đất cũ tại Cổ Nhuế - Đông Ngạc (TP. Hà Nội), bà Lê Thị Lan Anh không giấu được cảm xúc khi nhìn mặt bằng đang được khẩn trương dọn dẹp, san gạt để chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo của tuyến Tây Thăng Long.

“Khi chủ trương đã rõ, chính sách tái định cư được tháo gỡ, chúng tôi đều đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai. Khi tuyến đường hoàn thành, giao thông bớt ùn tắc, đi lại sẽ thuận tiện hơn”, bà Lan Anh cho biết.

Bà Lê Thị Lan Anh mong tuyến Tây Thăng Long sớm hoàn thiện, giúp giao thông khu vực Cổ Nhuế - Đông Ngạc thông thoáng hơn.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đông Ngạc cho biết, đơn vị hiện đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ mà thành phố giao, sau khi nút thắt trên tuyến “đại lộ vàng” chính thức được tháo gỡ.

Trong khi đó, tại xã Ô Diên, chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng để cơ bản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/6 tới. Tính đến thời điểm hiện nay, xã Ô Diễn đã thực hiện công khai dự thảo phương án bố trí tái định cư, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có những đề xuất kiến nghị phù hợp nhằm hài hòa lợi ích các bên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Trong đó, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dự kiến được khởi công trong tháng 8/2026. Toàn tuyến Tây Thăng Long đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027. Đây là bước tiến đặc biệt quan trọng, bởi đoạn nghẽn này từng khiến khả năng kết nối từ Đan Phượng, Bắc Từ Liêm đi Phạm Văn Đồng, Tây Hồ Tây và lõi trung tâm bị đứt đoạn suốt thời gian dài.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, phía Tây Hà Nội đã được đầu tư hạ tầng tốt và được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Diễn biến mới trên tuyến Tây Thăng Long chắc chắn sẽ tác động mạnh đến tâm lý thị trường.

“Tuyến đường huyết mạch này được khơi thông, khu Tây Hà Nội có thể đón những chuyển động mới rõ rệt ngay tức thì, mặt bằng giá sẽ tăng lên, không nhất thiết phải chờ thêm 1-2 năm”, ông Đính nhận định.

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến Tây Thăng Long qua Cổ Nhuế - Đông Ngạc đã được khơi thông sau nhiều năm vướng mắc.

Thấp tầng Vinhomes Wonder City vào “tầm ngắm” dòng tiền dài hạn

Đà bứt tốc của hạ tầng phía Tây đưa Vinhomes Wonder City trở thành tâm điểm mới trên thị trường bất động sản Hà Nội. Ngoài lợi thế kết nối tới Tây Hồ Tây và nội đô chỉ còn 15 phút khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe năm 2027, dự án còn sở hữu quỹ thấp tầng gắn liền với đất - loại hình được giới đầu tư đánh giá cao bởi nguồn cung ngày càng hữu hạn.

Ông Nguyễn Văn Thanh, đại diện một đơn vị phân phối dự án cho biết, trước đây, một số khách hàng còn băn khoăn về khoảng cách từ Đan Phượng vào trung tâm. Khi đoạn Cổ Nhuế - Đông Ngạc được khơi thông, những băn khoăn đó đã ngay lập tức được xóa bỏ. Khoảng cách từ Vinhomes Wonder City tới khu vực Mỹ Đình, Tây Hồ... tới đây sẽ không còn tính bằng km mà sẽ tính bằng 15 phút di chuyển.

Vinhomes Wonder City còn tạo khác biệt bằng không gian sống và hệ tiện ích đã được quy hoạch đồng bộ. Dự án dành khoảng 24,9 ha cho công viên và mặt nước, trong đó có hồ sinh thái rộng 19 ha và công viên khoảng 51.000 m² phục vụ cộng đồng cư dân.

Không gian sống hiện đại được quy hoạch đồng bộ, sẵn sàng bàn giao cùng hệ thống tiện ích tiện đẳng cấp đã đi vào vận hành tại Vinhomes Wonder City.

Với dòng biệt thự, lợi thế còn đến từ không gian riêng của từng căn. Mỗi căn có sân vườn sau khoảng 20-30 m², cho phép chủ nhân tùy biến thành vườn xanh, góc thư giãn, khu BBQ, hồ cá Koi hoặc các tiện ích nghỉ dưỡng tại gia. Đây là giá trị mà nhà đất lẻ khó có được nếu thiếu quy hoạch tổng thể, cảnh quan đồng bộ và tiêu chuẩn vận hành ổn định.

“Người mua để ở cần một nơi kết nối thuận tiện và đáng sống. Nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng tăng giá và khả năng khai thác dài hạn. Lợi thế kết nối của Vinhomes Wonder City không còn là kỳ vọng, mà đang thành hiện thực, khiến cả 2 nhóm khách hàng này đều không thể đứng ngoài cuộc”, ông Thanh cho biết.

Hạ tầng phía Tây Hà Nội khơi thông tăng sức hút cho Vinhomes Wonder City

Bên cạnh cú hích từ hạ tầng, Vinhomes Wonder City còn có lợi thế của một đại đô thị đang từng bước đi vào vận hành, với hàng trăm cư dân đã nhận nhà và chuẩn bị chuyển về ở.

Khi Vincom Plaza Đan Phượng mở cửa vào cuối tháng 8/2026 và các tuyến huyết mạch tăng tốc về đích, tiềm năng của Vinhomes Wonder City sẽ chuyển từ “kỳ vọng” sang “nhìn thấy được”.

“Các sản phẩm thấp tầng tại đây sẽ được neo ở một vùng giá cao hơn hẳn hiện tại”, ông Thanh dự báo.

Không chỉ sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội, Vinhomes Wonder City còn đang mở ra “cửa sổ cơ hội” hiếm có khi chủ đầu tư áp dụng chính sách “chặn trần” lãi suất chỉ từ 0-6%/năm trong thời gian lên tới 5 năm (áp dụng đến 20/7/2026).

Khi bài toán tài chính được giải quyết, khách mua ở thực sẽ dễ dàng sở hữu các tài sản thấp tầng trong một đại đô thị đồng bộ mà hoàn toàn không phải chịu rủi ro lãi suất trong suốt nửa thập kỷ.

Trong khi đó, nhà đầu tư có thể gia nhập thị trường ở vùng giá “trước sóng hạ tầng”, chủ động về dòng tiền, giảm thiểu tối đa áp lực lãi vay để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của phía Tây Hà Nội.