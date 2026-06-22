Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC 5 tuyến metro mới của Hà Nội

Liên danh Vinhomes - VinSpeed được UBND TP Hà Nội lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến đường sắt đô thị mới có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Sáng 22/6, UBND TP Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro), đồng thời công bố việc lựa chọn liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC thi công 5 tuyến metro vừa nêu.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn thành phố.

Đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai trong cùng một thời điểm.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng liên danh Vinhomes – VinSpeed sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Theo quy hoạch, các tuyến đường sắt đô thị mới sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park cùng các khu vực động lực phát triển của Thủ đô. Mục tiêu của Hà Nội là cả 5 tuyến được khởi công lần này sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu đã chủ động khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn.

Liên danh cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe phục vụ vận chuyển đất đào, mùn khoan.

Hiện nay, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hợp tác với các nhà thầu có kinh nghiệm thi công hầm TBM trên thế giới nhằm chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng.

Song song với công tác thiết kế và thi công, tổng thầu EPC đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển và an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành sau này.