Cận cảnh khu tái định cư đầu tiên dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

TPO - Dự án khu tái định cư Phú Đa tại xã Phú Vang (TP. Huế) đã hoàn thành, bàn giao để đưa vào sử dụng, trở thành khu tái định cư hoàn chỉnh đầu tiên phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn thành phố.
Gói thầu số 13 thực hiện hạng mục cấp nước, còn gói thầu số 15 thực hiện hạng mục cây xanh của dự án.
Chủ đầu tư khẳng định đã tổ chức thi công đúng hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoàn công và tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật.
Trên toàn địa bàn TP. Huế hiện có 33 dự án hạ tầng đã và đang được triển khai phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng. Trong đó có 22 khu TĐC với tổng diện tích hơn 86 ha, 6 khu nghĩa trang hơn 19 ha, 4 trường học khoảng 5,7 ha và 1 khu chợ kết hợp TĐC rộng 2,14 ha.