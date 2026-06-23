Cận cảnh khu tái định cư đầu tiên dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Trên toàn địa bàn TP. Huế hiện có 33 dự án hạ tầng đã và đang được triển khai phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng. Trong đó có 22 khu TĐC với tổng diện tích hơn 86 ha, 6 khu nghĩa trang hơn 19 ha, 4 trường học khoảng 5,7 ha và 1 khu chợ kết hợp TĐC rộng 2,14 ha.