Hạ tầng tỷ đô đang định hình một trung tâm sống mới của Hà Nội tại Đông Anh

Việc Hà Nội đồng loạt triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km không chỉ mở ra một chương mới cho hệ thống giao thông công cộng mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình mở rộng không gian đô thị của Thủ đô.

Nếu như trước đây, các khu vực phía Bắc sông Hồng được xem là vùng cửa ngõ, thì với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, Đông Anh đang từng bước trở thành một phần của trung tâm đô thị mở rộng, nơi hội tụ cả lợi thế kết nối, không gian sống và tiềm năng phát triển dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: VGP)

Từ Đông Anh đến trung tâm Hà Nội ngày càng thuận tiện

Một trong những thay đổi lớn nhất mà hệ thống metro mang lại chính là việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với các trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và việc làm của Thủ đô.

Trong tương lai, mạng lưới metro sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến đường huyết mạch hiện hữu như Võ Nguyên Giáp, Nhật Tân, Vành đai 3 và các trục giao thông xuyên tâm. Điều này giúp cư dân Đông Anh tiếp cận nhanh chóng Hồ Tây, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ Tây, Cầu Giấy cũng như các khu vực quan trọng của Thủ đô. Đây cũng là mô hình phát triển đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, nơi người dân ưu tiên lựa chọn nơi ở dựa trên thời gian di chuyển thực tế thay vì khoảng cách địa lý.

Đông Anh trở thành tâm điểm của quá trình mở rộng đô thị Hà Nội

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đều đang tập trung về phía Bắc sông Hồng. Bên cạnh hệ thống metro, khu vực Đông Anh còn được hưởng lợi từ mạng lưới cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai, trục Nhật Tân – Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và hàng loạt công trình quy mô lớn đang được triển khai.

Đặc biệt, khu vực lõi Đông Anh đang dần hình thành vai trò là một cực phát triển mới của Thủ đô, nơi tập trung các khu đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại, văn phòng, giáo dục và các tiện ích đô thị chất lượng cao. Khi các hạ tầng chiến lược cùng đi vào hoạt động, Đông Anh không chỉ là nơi kết nối giữa Hà Nội và sân bay Nội Bài mà còn có khả năng trở thành khu vực sống, làm việc và dịch vụ mới của thành phố.

Không gian sống xanh trở thành lợi thế nổi bật

Trong bối cảnh quỹ đất khu vực nội đô ngày càng hạn chế, mật độ dân cư liên tục gia tăng, nhu cầu về những không gian sống xanh, thoáng và có chất lượng môi trường tốt đang trở thành xu hướng rõ nét. Đông Anh là một trong số ít khu vực của Hà Nội còn sở hữu lợi thế về quỹ đất lớn, mật độ xây dựng chưa quá cao và khả năng phát triển các khu đô thị quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các đô thị xanh thế hệ mới với hệ thống cây xanh, mặt nước, công viên và tiện ích được đầu tư bài bản thay vì phát triển manh mún như nhiều khu vực nội đô cũ.

Lịch sử phát triển đô thị Hà Nội cho thấy, những khu vực sở hữu lợi thế hạ tầng luôn là nơi đón đầu các làn sóng tăng trưởng mới. Với mạng lưới metro đang được triển khai cùng hàng loạt công trình trọng điểm, Đông Anh đang hội tụ đầy đủ các điều kiện để bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

Nhiều khu đô thị quy mô lớn đón đầu làn sóng hạ tầng

Sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư về phía Bắc sông Hồng đã được thể hiện rõ qua sự xuất hiện của hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn tại Đông Anh trong những năm gần đây. Có thể kể đến các đại đô thị như Vinhomes Global Gate, BRG Smart City Đông Anh, Eurowindow River Park hay Flamingo Forest City Đông Anh.

Phối cảnh một công trình trọng điểm tại Flamingo Forest City Đông Anh (Ảnh: Flamingo)

Điểm chung của các dự án này là đều lựa chọn phát triển tại khu vực lõi Đông Anh – nơi hội tụ đồng thời các trục giao thông chiến lược, hệ thống cầu kết nối trung tâm Hà Nội, hành lang sân bay Nội Bài và tương lai là mạng lưới metro đang được triển khai.

Nếu như trước đây phía Tây Hà Nội từng dẫn dắt một chu kỳ tăng trưởng kéo dài hơn một thập kỷ nhờ sự hoàn thiện của hạ tầng và các khu đô thị mới, thì nhiều chuyên gia cho rằng Đông Anh đang sở hữu những điều kiện tương tự để trở thành tâm điểm phát triển tiếp theo của Thủ đô.

Đáng chú ý, bên cạnh yếu tố hạ tầng, các dự án mới tại Đông Anh đang có xu hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh và đô thị tích hợp đa chức năng. Điều này phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của cư dân về một môi trường sống chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện tới các trung tâm hành chính, thương mại và việc làm của Hà Nội.