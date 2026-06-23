Đà nẵng: Khơi thông nguồn lực, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mới đây, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các quý tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo đó, thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án động lực, trọng điểm; xử lý dứt điểm các vướng mắc, chậm trễ tại các dự án để đảm bảo tiến độ cam kết

Thời gian qua, thành phố đang triệt để tháo gỡ các vướng mắc về đất đai để khơi thông nguồn đang bị “đóng băng” tại nhiều dự án lớn, tạo dư địa cho tăng trưởng và phát triển đô thị, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 6/6/2026 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026.

Việc áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí đã được thành phố chỉ đạo sát sao, tính tới thời điểm hiện tại, thành phố đã xử lý được 1.984/2.035 dự án vướng mắc, đạt 97,5%, tương ứng tổng vốn đầu tư khoảng 456.194 tỷ đồng và diện tích đất hơn 4.939ha.

Được biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký quyết định công bố danh mục các dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, hơn 350 dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại hai nghị quyết của Quốc hội để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó có dự án khu đô thị Golden Hills City do CTCP Trung Nam làm chủ đầu tư đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện để áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Điều 12 Nghị quyết 29(2 đợt).

Thành phố Đà Nẵng đang tích cực tháo gỡ các dự án lớn trên địa bàn nhằm khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Theo lãnh đạo thành phố, nếu giải quyết triệt để có thể khơi thông hàng trăm nghìn tỷ đồng đang “nằm im" tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị sinh thái Golden Hills City, Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Sân vận động Chi Lăng, Hoiana...đây là nguồn lực đủ sức tạo cú hích cho hạ tầng, việc làm, thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Thành phố nhìn nhận đây là các "điểm nghẽn" lớn làm ách tắc lực phát triển của thành phố, nếu không tháo gỡ dứt điểm, nguồn lực sẽ tiếp tục bị đóng băng, gây lãng phí rất lớn.

Mục tiêu trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ khơi thông hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị "chôn" từ các dự án tồn đọng. Song song đó, Đà Nẵng tiếp tục định hướng phát triển các động lực mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.