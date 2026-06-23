Làm gì để 'mở dòng vốn' cho nhà xã hội?

TP - Sau cuộc đua hồ sơ và bốc thăm đầy áp lực, điều người mua nhà ở xã hội (NƠXH) cần không chỉ là một căn hộ, mà là một giải pháp tài chính đủ rõ ràng để yên tâm bước vào nhà mới.

Rice City Long Châu: mở lối tiếp cận vốn cho khách hàng

Rice City Long Châu nổi lên không chỉ nhờ sức hút của một dự án NƠXH được quan tâm tại thị trường Hà Nội, mà còn bởi cách dự án đồng hành với người mua ở bước rất quan trọng: tiếp cận nguồn vốn vay.

Phối cảnh dự án Rice City Long Châu – phường Bồ Đề, Hà Nội. Dự án NƠXH đã ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ vốn vay cho người dân với NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đồng thời, hỗ trợ kết nối người dân với NH Chính sách địa phương

Theo thông tin từ dự án, trong giai đoạn đầu Rice City Long Châu đã hỗ trợ 201 khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội và nhiều khách hàng ký hợp đồng vay mua NƠXH tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV.

“NƠXH vì vậy không chỉ cần thêm dự án. NƠXH cần thêm dòng vốn, cần thêm ngân hàng đồng hành. Cần thêm các chương trình truyền thông tài chính rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận để người mua không phải tự xoay xở trong mơ hồ”. Đại diện lãnh đạo một doanh nghiệp đầu tư NƠXH

Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh người mua NOXH đang rất cần những kênh tài chính đáng tin cậy. Bởi với NƠXH , hỗ trợ khách hàng không nên chỉ dừng lại ở tư vấn căn hộ hay hướng dẫn hồ sơ mua nhà. Hỗ trợ thực chất là giúp người mua nhìn thấy toàn bộ hành trình an cư: từ điều kiện mua, quy trình xét duyệt, tiến độ thanh toán cho đến phương án vay vốn phù hợp.

Rice City Long Châu đã chạm đúng vào nỗi lo lớn nhất của nhiều khách hàng sau khi hoàn tất hồ sơ: làm sao để đủ tài chính nhận nhà và ổn định cuộc sống mà không bị quá tải áp lực trả tiền?

Ðể giấc mơ an cư trở nên gần hơn

RICE CITY LONG CHÂU có tiến độ xây dựng đảm bảo, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào Quý 3 năm 2027

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện nhiều chủ đầu tư dự án cho biết: với người mua nhà thương mại, vay vốn là một lựa chọn. Nhưng với người mua NƠXH , vay vốn nhiều khi là điều kiện quyết định. Vì vậy, việc dự án chủ động kết nối khách hàng với Ngân hàng Chính sách và các ngân hàng thương mại cổ phần không chỉ là một hoạt động hỗ trợ bán hàng, mà còn là một phần quan trọng trong hệ sinh thái an cư.

Một khách hàng sau khi được duyệt mua nhà vẫn cần rất nhiều sự đồng hành. Họ cần được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ vay, được giải thích các điều kiện tín dụng, được tư vấn phương án trả nợ phù hợp với thu nhập, được biết rõ mốc thanh toán và các khoản cần chuẩn bị.

Khi những thông tin này được cung cấp minh bạch, khách hàng sẽ bớt lo lắng hơn. Họ không còn cảm giác phải tự mình đi tìm từng câu trả lời sau khi đã trải qua nhiều vòng xét duyệt mệt mỏi. Thay vào đó, họ có thể chủ động lên kế hoạch tài chính, cân đối thu nhập, chuẩn bị cho ngày nhận nhà và bắt đầu cuộc sống mới.

Trong thời gian tới, NƠXH cần được tiếp sức bằng các gói vay dễ tiếp cận hơn, nguồn vốn ổn định hơn, thông tin truyền thông rộng rãi hơn và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chủ đầu tư, ngân hàng và cơ quan quản lý.

Một chính sách nhà ở chỉ thật sự đi vào đời sống khi người dân không chỉ được quyền đăng ký mua nhà, mà còn có khả năng tài chính để sở hữu căn nhà đó một cách an tâm.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở Hà Nội còn nhiều áp lực, người mua cần sự minh bạch, cần nguồn vốn, cần sự đồng hành và cần một dự án đủ trách nhiệm để giúp họ đi hết hành trình đến ngày nhận nhà.

Với Rice City Long Châu, giấc mơ an cư không dừng lại ở lá phiếu bốc thăm hay bộ hồ sơ được duyệt. Giấc mơ ấy tiếp tục được nối dài bằng những giải pháp tài chính cụ thể, để người mua có thể yên tâm bước vào căn nhà mơ ước sau một hành trình nhiều nỗ lực.

Trước đây, các chương trình tín dụng ưu đãi như gói vay 30.000 tỷ đồng từng được thị trường biết đến rộng rãi. Người dân dễ tiếp cận thông tin, dễ hỏi ngân hàng, dễ tính toán kế hoạch tài chính và có thêm niềm tin khi quyết định mua nhà.

Hiện nay, khi nhu cầu NƠXH tăng mạnh, câu chuyện vốn vay lại cần được đặt ra cấp bách hơn. Không ít người mua phản ánh rằng thông tin về các gói vay ưu đãi chưa thật sự được truyền thông rộng khắp. Một số nguồn vốn có hạn mức, có thời điểm tiếp cận khó, hoặc người dân không biết phải liên hệ ở đâu để được tư vấn chính xác. Điều này tạo ra một nghịch lý: người dân có thể đủ điều kiện mua NƠXH , có thể may mắn được lựa chọn căn hộ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm vì chưa nhìn rõ đường đi của dòng tiền.