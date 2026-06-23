Hạ Long ngày thường đông như ngày lễ, bất động sản 'sẵn sàng kinh doanh' tại Vịnh Bình Minh 1 được săn đón

Hạ Long bước vào mùa du lịch hè với lượng khách tăng mạnh. Nhà hàng kín chỗ, công suất phòng đạt 95-100%. Sức nóng của thị trường du lịch đang thúc đẩy dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang các bất động sản có thể khai thác ngay. Trong đó, những sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng tạo doanh thu ngay từ ngày đầu nhận bàn giao.

Du lịch bùng nổ, nhà đầu tư đón mùa bội thu

Những ngày cuối tháng 6, dòng xe từ Thủ đô nối đuôi nhau đổ về Hạ Long. Tại khu du lịch Bãi Cháy, nhiều nhà hàng kín chỗ, khách phải chờ 30-45 phút mới có bàn. Trên các nền tảng đặt phòng như Agoda và Booking, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất 95-100% hoặc thông báo hết phòng.

Hạ Long bội thu dòng khách nhờ sự đồng bộ về dịch vụ, trải nghiệm và di chuyển thuận tiện.

Theo chị Trần Thúy Nhung, Giám đốc công ty lữ hành AZ Tour, lượng khách đến Hạ Long đang duy trì ở mức rất cao dù mùa du lịch hè mới chỉ bắt đầu.

“Năm nay, phân khúc khách MICE tăng trưởng mạnh. Có những tuần chúng tôi phải điều phối hơn 50 đoàn khách, trong đó khoảng 80% lựa chọn Hạ Long nhờ khả năng kết nối thuận tiện và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện”, chị Nhung nói.

Không chỉ lượng khách tăng, mức chi tiêu của du khách cũng có sự thay đổi đáng kể. Nếu trước đây nhu cầu chủ yếu tập trung vào lưu trú, hiện nay nhóm khách có xu hướng sẵn sàng chi nhiều hơn cho các dịch vụ cao cấp, như du thuyền, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực trải nghiệm hay các không gian riêng tư dành cho gia đình và doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Long Thành, chủ chuỗi villa cao cấp tại Hạ Long, cho biết công suất khai thác vào cuối tuần hiện cao hơn 150-200% so với ngày thường.

“Ngày nào khách cũng đông như dịp lễ. Nhờ lượng khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tăng mạnh, doanh thu mùa cao điểm hiện gấp 3-4 lần so với giai đoạn thấp điểm”, anh Thành chia sẻ.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách và doanh thu du lịch vượt 65.000 tỷ đồng trong năm 2026, dư địa tăng trưởng của thị trường vẫn còn rất lớn. Điều đó đồng nghĩa cơ hội dành cho các mô hình lưu trú, dịch vụ, thương mại phục vụ du lịch cũng tiếp tục mở rộng.

Nhà hoàn thiện Vịnh Bình Minh 1 lên ngôi trong cuộc đua đón dòng tiền

Khi nhu cầu du lịch tăng nhanh, tâm lý đầu tư trên thị trường cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì lựa chọn các sản phẩm còn phải dành nhiều thời gian hoàn thiện, ngày càng nhiều nhà đầu tư ưu tiên những tài sản có thể đưa vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao.

Quỹ căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 (Vinhomes Global Gate Hạ Long) trở thành “hàng hiếm” khi cho phép chủ sở hữu đón dòng tiền ngay từ ngày nhận bàn giao, dự kiến vào quý III/2027.

Hệ thống căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 là “chìa khóa” giúp nhà đầu tư khai mở tiềm năng của du lịch Hạ Long ngay khi nhận bàn giao.

Điểm khác biệt của Vịnh Bình Minh 1 là quỹ căn hoàn thiện với diện tích 60-70 m², được tính toán để tối ưu cả chi phí đầu tư lẫn hiệu quả khai thác.

Chủ sở hữu nhận bàn giao căn nhà với hệ hoàn thiện đồng bộ, từ trần thạch cao, sàn gỗ, gạch lát đến thiết bị bếp và phòng tắm của các thương hiệu như TOTO, Rosieres… Nhờ đó, nhà đầu tư không phải tốn thêm thời gian và chi phí cho khâu hoàn thiện, có thể nhanh chóng đưa tài sản vào vận hành và đón dòng tiền ngay khi nhận bàn giao.

Chia sẻ về bài toán dòng tiền, anh Minh Tuấn, một nhà đầu tư tại Hạ Long cho biết, với căn 70 m2, anh dự tính mở mô hình “Private Dining Suite” cao cấp.

“Nhờ lợi thế bàn giao hoàn thiện, tôi có thể vận hành ngay các bữa tiệc riêng tư với tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh di sản, đặc biệt phù hợp nhóm khách có mức chi tiêu cao”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, với mức chi khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/khách, chỉ cần đón 5 nhóm khách mỗi ngày, lợi nhuận mang lại đã ổn định và cao hơn hẳn cho thuê phòng, trong khi chi phí set-up gần như bằng 0.

Anh Minh Tuấn (áo trắng) nhìn thấy tiềm năng vận hành ngay của Vịnh Bình Minh 1 nhờ vị trí đắc địa

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Phí Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc MICC Group, Vịnh Bình Minh 1 sở hữu lợi thế “kiềng ba chân” chiến lược được cộng hưởng từ từ du lịch, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ.

“Quỹ căn nằm gần sân golf, thuận lợi tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao. Trong tương lai, ga đường sắt tốc độ cao sẽ đóng vai trò cửa ngõ đón lượng lớn du khách. Cùng với tầm nhìn panorama hướng vịnh di sản, đây là những yếu tố tạo nên giá trị khai thác và tiềm năng tăng giá dài hạn”, ông Sơn phân tích.

Bên cạnh lợi thế sản phẩm, chính sách tài chính hiện hành cũng giúp nhà đầu tư giảm áp lực vốn. Nổi bật là chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho khoản vay tới 70% giá trị căn (áp dụng đến 20/7/2026). Đặc biệt, đặc quyền “khóa trần” lãi suất tối đa 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo là “lá chắn” bảo vệ nhà đầu tư trước mọi biến động tài chính.

“Ưu đãi lãi suất trong 2 năm đầu giúp tôi tối ưu được dòng vốn, hoàn toàn có thể dùng lợi nhuận cho thuê để bù đắp nợ gốc, trong khi giá trị tài sản vẫn liên tục gia tăng theo tiến độ hạ tầng”, anh Tuấn phân tích.

Với sự tổng hòa của hạ tầng kết nối, sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng khai thác và chính sách tài chính đột phá, Vịnh Bình Minh 1 được ví như cỗ máy tạo dòng tiền bền vững được nhiều khách hàng ưu tiên. Đây cũng là tọa độ chiến lược cho những nhà đầu tư thông thái đón đầu sự bùng nổ của du lịch Hạ Long.