Nhà đầu tư chớp thời cơ khi Nam Đà Nẵng vươn mình thành đô thị du lịch

Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian đô thị, hành lang phía Nam đang lột xác thành trung tâm du lịch và dịch vụ sôi động. Sự bứt tốc này kéo theo nguồn cầu lưu trú khổng lồ, biến các dự án bất động sản tại đây thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư.

Cảnh quan sinh thái với hệ thống sông ngòi là lợi thế giúp hành lang phía Nam Đà Nẵng lột xác thành trung tâm du lịch và dịch vụ. Ảnh: Ánh Dương.

Lực đẩy kiến tạo "thủ phủ" du lịch Nam Đà Nẵng

Theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, bức tranh đô thị đang được tái thiết theo mô hình đa cực với những định hướng chức năng chuyên biệt. Trong khi khu vực phía Bắc cùng hành lang Đông - Tây tập trung cho cảng biển, vận tải và logistics công nghiệp; thì dải đô thị phía Nam (kéo dài tới Hội An và Nam Hội An) được xác định là hành lang phát triển chiến lược, gắn liền với du lịch quốc tế, dịch vụ thương mại cùng mô hình đô thị ven sông, ven biển đẳng cấp.

Việc phân chia ranh giới phát triển rõ ràng mang đến lợi thế lớn cho khu Nam, tạo nền tảng vững chắc để phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng. Nhờ cách biệt hoàn toàn với các trung tâm logistics hay cảng biển, khu vực này duy trì được không gian sinh thái nguyên bản, tránh xa áp lực tiếng ồn và khói bụi. Hơn thế, hệ thống sông ngòi dày đặc, điểm gặp gỡ của ba dòng sông: Hàn, Đô Tỏa và Cẩm Lệ, cùng không gian xanh mát đã biến nơi đây thành điểm đến lưu trú, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Không chỉ là chốn nghỉ dưỡng yên bình, Nam Đà Nẵng còn khẳng định vị thế của một thiên đường trải nghiệm với chuỗi điểm đến nổi tiếng như biển Non Nước, Sơn Thủy hay danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây còn là điểm giao thoa giữa trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An, trạm trung chuyển trên trục di sản Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Vị trí "vàng" này có thể đón đầu dòng khách du lịch tăng trưởng mạnh mẽ của miền Trung, với 7,74 triệu lượt tại Đà Nẵng và gần 3,6 triệu lượt tại Huế chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026.

Những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử như danh thắng Ngũ Hành Sơn chính là đòn bẩy giúp du lịch Nam Đà Nẵng bứt tốc. Ảnh: Ánh Dương.

Lợi thế ôm trọn "dòng sông ánh sáng" Hàn Giang cùng các cây cầu biểu tượng giúp khu vực này trở thành "khán đài" lý tưởng cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF) trong tương lai, điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi mùa lễ hội. Trong tương lai gần, diện mạo du lịch ven sông sẽ tiếp tục lột xác với dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” trị giá gần 150 tỷ đồng. Song song đó, thành phố dự kiến “rót” gần 10.000 tỷ đồng phát triển hệ thống bến thủy nội địa, bến du thuyền, công viên cảnh quan và đội tàu du lịch hiện đại trên tuyến sông Hàn - Cổ Cò - Vĩnh Điện.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF) sẽ biến các dự án ven sông Hàn trung tâm Nam Đà Nẵng thành "khán đài VIP", thu hút lượng lớn khách lưu trú mỗi dịp hè. Ảnh: Ánh Dương.

Theo các chuyên gia, cú hích hạ tầng này không chỉ mở ra chương mới cho du lịch đường sông mà còn góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan và bất động sản hai bên bờ sông, đặc biệt là đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng ở khu vực luôn duy trì cao.

“Nam Đà Nẵng hiện tại được quy hoạch rất đồng bộ, kết nối thuận tiện với trung tâm cũ. Nhịp sống ngày càng sầm uất khi cư dân về ở, đặc biệt sau khi có sự đầu tư bài bản của Sun Group”, ông Bùi Đăng Nghĩa, TGĐ SRT Việt Nam nhận định.

Đầu tư sinh lời vượt trội cùng “át chủ bài” S-Light Tower

Trước làn sóng tăng trưởng du lịch, khu Nam Đà Nẵng đang lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư nhờ dư địa khai thác lưu trú rộng mở. Trong đó, những dự án sở hữu vị trí soi bóng sông Hàn càng được đánh giá cao nhờ tiềm năng sinh lời đã được kiểm chứng. Điển hình như phân khu The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence sát sông Hàn, ngay khi vừa bàn giao đã ghi nhận mức giá cho thuê ấn tượng: 18 triệu đồng/tháng cho căn studio, 25 triệu đồng/tháng cho căn 1 phòng ngủ và từ 35 - 42 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ.

Phối cảnh tháp đôi S-Light Tower tại trung tâm Nam Đà Nẵng soi bóng sông Hàn. Ảnh: Sun Property.

Trong bối cảnh đó, tổ hợp căn hộ cao tầng S-Light Tower thuộc khu đô thị Sun Neo City vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tọa lạc tại ngã tư Nguyễn Đình Thi và đường 29/3 - trục giao thông huyết mạch của khu đô thị Hòa Xuân, tòa tháp đôi sở hữu khả năng kết nối nhanh chóng đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế và các tâm điểm du lịch. Trong tương lai, khi công trình cầu Bùi Tá Hán hoàn thiện, quãng đường di chuyển từ dự án ra bãi biển Mỹ Khê sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo dư địa tăng giá mạnh mẽ.

Bên cạnh lợi thế vị trí, S-Light Tower còn ghi dấu ấn nhờ tầm nhìn panorama hiếm có. Được bao bọc bởi sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa, cùng lợi thế khu vực xung quanh chủ yếu là các công trình thấp tầng, dự án sở hữu không gian khoáng đạt với ba mặt hướng sông rộng mở. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể thu trọn sắc xanh của những dòng sông uốn lượn và nhịp sống đô thị năng động, đồng thời tận hưởng đặc quyền chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ mỗi mùa DIFF.

Trải nghiệm sống "all-in-one" tại S-Light Tower được kiến tạo với dãy shophouse chân khối đế và hệ sinh thái tiện ích toàn diện tại tầng 2. Ảnh: Sun Property.

Để hoàn thiện bức tranh an cư và nghỉ dưỡng, S-Light Tower tích hợp hệ thống tiện ích nội tòa phục vụ đa dạng nhu cầu của mọi lứa tuổi. Trẻ em được vui chơi tại không gian kids club hiện đại, người lớn dễ dàng xử lý công việc tại thư viện, và cả gia đình có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày tại tổ hợp gym, spa cùng hồ bơi nội khu đẳng cấp. Chính hệ sinh thái tiện ích wellness này góp phần kiến tạo môi trường sống lý tưởng, thu hút cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế đến lưu trú dài hạn, làm việc từ xa, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng vươn mình thành trung tâm kinh tế - tài chính khu vực.

Sự xuất hiện của những dự án có vị trí đắc địa và hệ tiện ích bài bản như S-Light Tower là điểm sáng thị trường, đáp ứng đúng nhu cầu thực. Không chỉ mang đến chuẩn sống chất lượng cao, dự án còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả dòng khách thuê ngày càng gia tăng, tạo nền tảng cho khả năng sinh lời và tăng giá bền vững.