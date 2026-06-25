Huy động 1,2 triệu USD triển khai các sáng kiến về nhà ở an toàn tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nhìn nhận, “nhà ở bao trùm” không chỉ là cung cấp chỗ ở, mà còn bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương đều có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với nhu cầu, có khả năng chi trả và được kết nối với các dịch vụ hạ tầng, xã hội, sinh kế thiết yếu.

Các đại biểu thảo luận về các giải pháp thúc đẩy nhà ở bao trùm.

Theo ông, những năm gần đây, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình và chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp, đồng thời thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và những biến động kinh tế - xã hội toàn cầu, lĩnh vực nhà ở đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp vẫn còn hiện hữu; áp lực về quỹ đất, nguồn vốn, cơ chế tài chính nhà ở và yêu cầu nâng cao khả năng chống chịu của các công trình trước thiên tai ngày càng trở nên cấp thiết.

“Riêng khu vực miền Trung và thành phố Đà Nẵng, nơi thường xuyên chịu tác động của bão, lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, vấn đề nhà ở không chỉ là câu chuyện an sinh mà còn gắn chặt với năng lực thích ứng khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển đô thị bền vững. Thách thức đặt ra là các giải pháp thiết kế kiến trúc và kỹ thuật nhà ở không thể áp dụng một cách rập khuôn, máy móc mà phải có tính linh hoạt, phù hợp với từng loại hình thiên tai đặc thù của từng địa bàn; đồng thời phải tôn trọng và tương thích với tập tục sinh hoạt, nếp sống văn hóa của người dân”, ông Bình nêu thực tế.

Tại hội thảo, hơn 100 đại biểu có mặt tại đã cùng đối thoại, bàn luận về các nội dung liên quan đến khả năng chi trả nhà ở và tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu tại Việt Nam và khu vực. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Habitat for Humanity Việt Nam và DAFO, được chính thức hóa vào đầu năm 2026 thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược kéo dài đến năm 2028. Hai bên đặt mục tiêu huy động khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ để triển khai các sáng kiến về nhà ở an toàn, nước sạch, vệ sinh môi trường và phát triển cộng đồng tại Đà Nẵng.

Habitat for Humanity International bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001 nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận nhà ở an toàn, bền vững và có giá cả phù hợp. Trong gần 25 năm qua, tổ chức này đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và hàng nghìn hộ gia đình để cải thiện điều kiện nhà ở, mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường, thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các chương trình của tổ chức đã hỗ trợ hơn 36.000 hộ gia đình và tiếp cận nhiều cộng đồng khó khăn trên khắp cả nước.