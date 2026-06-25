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'Tái sinh' nhà tập thể cũ chỉ hơn 20m2 thành tổ ấm thanh lịch

Thúy Hiền

TPO - Dự án cải tạo được thực hiện trong một khu tập thể cũ rất đẹp còn lại của Hà Nội. Chỉ hơn 20m2 nhưng đã lột xác hoàn toàn với vẻ đẹp thanh lịch và trong trẻo.

Gia chủ của ngôi nhà là một cặp vợ chồng trung niên, mong muốn của anh chị là một nơi đáng sống với những gì tốt nhất, nhà thiết kế đã lựa chọn phương án về một không gian thanh lịch, hài hoà nhất với những chất liệu mới bền bỉ nhất ngôi nhà có thể được sử dụng thêm vài chục năm mà vẫn vẹn nguyên giá trị thẩm mỹ khi chẳng phải chạy theo trường phái nào.

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Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, diện tích nhỏ đi kèm cấu trúc cũ quá bí bách và thiếu đồng bộ khiến không gian vô cùng ngột ngạt, mặc dù kết cấu của nó khá tốt khi có nhiều cửa lấy sáng. Công việc được thực hiện bao gồm thay lại hết toàn bộ đường điện nước cũ, thay trần mới bằng nhựa nano, thay toàn bộ gạch ốp bằng gạch ceramic phân khúc cao. Nhờ đó, khối nhà sẽ thách thức mọi sự xuống cấp, ẩm mốc của cả tập thể.

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Để đáp ứng mong muốn của gia chủ về một không gian tiện nghi thẩm mỹ nhưng phải bền bỉ, nên chất liệu là điều nhà thiết kế lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Riêng khu vực bếp được làm tủ Picomat với mặt đá Vicostone nhóm C, dù bếp nằm trong khoảng hẹp nhưng với sắp xếp hợp lý có đủ máy giặt sấy, máy rửa bát, cùng bồn rửa kích thước lớn.

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Khu vực phòng khách sử dụng sofa vải dệt Cozy Fabric mới, khi mở ra sẽ là 1 chiếc giường 2m2 đủ thêm cho 2 người thoải mái.

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Tranh ảnh và sản phẩm decor đi theo đúng tinh thần thanh lịch, tiết chế về màu sắc, với các sản phẩm của Ikea, bền vững và không lỗi mốt.

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Đi kèm với chất liệu và màu sắc là ánh sáng tự nhiên từ các khung cửa giữ nguyên ký ức về ban công "chuồng cọp" của nhà tập thể cũ. Căn hộ cũng được trang bị hệ thống spotlight brigelux với chỉ số hoàn màu CRI 95 mang lại trải nghiệm ánh sáng trong veo không loá mắt.

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Sau tất cả, giá trị không đo đếm ở số mét vuông, khi một căn hộ có đến 65 năm tuổi, thì ngoài giá trị vật chất, nó mang giá trị của thời đại như một chứng nhân cho thăng trầm của lịch sử.

Thúy Hiền
Phuong Anh Nguyen
#nhà tập thể #cải tạo #nội thất #Hà Nội #bền đẹp #không gian sống #thiết kế

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