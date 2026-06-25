Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

TPO - Ngày 25/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu; đại diện Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu và các đơn vị đứng chân trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Tại buổi lễ, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5; đồng thời, công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ Tiểu đoàn, các tổ chức đảng trực thuộc và chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đầu.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải -Tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh, việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại trên thế giới.

Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là lực lượng chiến đấu chuyên ngành mới, có vai trò ngày càng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước bằng các phương tiện không người lái.

Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây cho thấy phương tiện không người lái đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu, giảm thiểu tổn thất về người và phương tiện.

Việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến công nghệ cao; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị cần chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về các nội dung liên quan đến lĩnh vực phương tiện không người lái; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình huấn luyện, quy chế hoạt động và các văn bản liên quan bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ.

Cùng với đó, tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên theo đúng chức trách; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, khai thác và sử dụng thành thạo các trang bị được biên chế; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đồng thời, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.