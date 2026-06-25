Đại sứ Palestine sẽ luôn mang theo ‘Câu chuyện Việt Nam’ sau 40 năm gắn bó

TPO - Đến chào từ biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Nhà nước Palestine nhắc lại ấn tượng sâu sắc từ tuổi niên thiếu về đất nước Việt Nam kiên cường trong kháng chiến. Ông khẳng định sẽ luôn mang theo “Câu chuyện Việt Nam” - nguồn cảm hứng cho Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Ngày 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Nhà nước Palestine và Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng sự gắn bó, hiểu biết và những tình cảm đặc biệt mà Đại sứ Saadi Salama đã dành cho Việt Nam hơn 40 năm qua, minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động nhắc lại các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Yasser Arafat đến Việt Nam, khẳng định hai đất nước, hai dân tộc có sự gắn kết sâu sắc, cùng chia sẻ khát vọng độc lập, tự do, tự cường và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quyết định truy tặng, trao tặng các huân, huy chương cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng một số cá nhân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và chia sẻ trước các khó khăn, mất mát mà nhân dân Palestine đang phải trải qua sau gần ba năm xung đột tại Dải Gaza.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam, trong khả năng của mình, luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Nhà nước và nhân dân Palestine, ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bền vững cho tiến trình hòa bình Trung Đông trên cơ sở giải pháp Hai Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn của Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo cấp cao Palestine đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đã luôn kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza, cho rằng lập trường chính nghĩa và công bằng của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc tái thiết Dải Gaza và thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp bền vững, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Nhắc lại ấn tượng sâu sắc khi còn niên thiếu về một đất nước Việt Nam kiên cường trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đại sứ Saadi Salama xúc động chia sẻ niềm tự hào được gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm qua kể từ khi lần đầu tiên sang Việt Nam học tập và sau này trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cùng bốn giá trị về tinh thần “đoàn kết, thống nhất, hoà giải, tri ân” của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo “Câu chuyện Việt Nam”, nguồn cảm hứng cho đất nước và nhân dân Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định trên bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục dõi theo và đóng góp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Palestine và các nước Ả-rập.