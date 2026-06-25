Thống nhất giao Hà Nội triển khai 2 tuyến đường sắt quốc gia hơn 40.000 tỷ đồng

TPO - Hai dự án đường sắt dự kiến được giao cho Hà Nội thực hiện gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội và một số bộ, ngành, nghe báo cáo phương án giao thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Phục vụ di dời đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số tuyến đường sắt quốc gia trên địa bàn có đầy đủ cơ sở chính trị từ các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giao thông vận tải đường sắt, xây dựng Thủ đô và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, hai dự án dự kiến được giao cho thành phố thực hiện gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh: VGP

Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, việc triển khai hai dự án nêu trên là điều kiện tiên quyết để di dời và tổ chức lại tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Ngọc Hồi - Hà Nội - Gia Lâm.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án tổ chức hệ thống ga trung tâm để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Lãnh đạo các bộ Tài chính, Tư pháp, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thống nhất chủ trương giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản các dự án đường sắt quốc gia.

Về lâu dài, các ý kiến đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật Đường sắt theo hướng mở rộng phân cấp cho địa phương làm chủ đầu tư dự án đường sắt trên địa bàn.

Lựa chọn phương thức phù hợp

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội để triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP

Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Ông Phạm Gia Túc lưu ý, nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng có liên quan trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.