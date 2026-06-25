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Pháp luật

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17 đối tượng lĩnh án nặng vì 'dàn xếp' cướp lại ô tô vừa bán cho khách

Hoàng An

TPO - Do không có công việc ổn định, bị cáo Phạm Thị Thuỷ cùng đồng phạm dàn xếp việc mua bán ô tô. Khi khách chuyển tiền, đồng phạm của Thủy nhân lúc sơ hở lái xe bỏ trốn, những người khác ra sức ngăn cản không cho khách đuổi theo.

Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Linh (SN 1995, ở phường Nam Định, Ninh Bình) mức án 20 năm tù; Hoàng Văn Tú (SN 1993, ở xã Đông Quan, Hưng Yên) lĩnh 19 năm tù; Đặng Đức Lộc (SN 1994, ở xã Lương Sơn, Phú Thọ) lĩnh 16 năm tù; Phạm Thị Thuỷ (SN 1988, ở phường Hà Đông, Hà Nội) lĩnh án 17 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Cùng tội danh trên, 13 bị cáo khác cũng bị tòa phạt các mức án thấp nhất từ 10 - 17 năm tù.

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Bị cáo tại tòa

Tòa xác định, nhóm bị cáo không có nghề nghiệp, để có tiền chi tiêu, chúng bàn bạc, thống nhất với nhau dùng thủ đoạn thuê người đứng tên mua xe ô tô theo hình thức trả góp tại ngân hàng. Sau khi có xe, các đối tượng rao bán, nếu có người mua sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng phân công nhau cản trở, tạo điều kiện để bị cáo Thủy, Linh, Tú chiếm đoạt tiền và tẩu thoát.

Cụ thể, ngày 8/4/2024, Thủy trả 100 triệu đồng, thuê người đứng tên vay trả góp tại ngân hàng để mua xe Ford Raptor giá hơn 1,2 tỷ đồng, trả trước 400 triệu. Còn bị cáo Linh tìm khách mua, liên hệ được anh C. (ở tỉnh Hà Tĩnh) là người có nhu cầu mua xe.

Do ở xa, anh C. nhờ anh K. (ở Hà Nội) đi xem xe giúp mình. Trước khi gặp anh K, nhóm bị cáo Linh phân công nhau phụ trách việc ai nhận tiền, ai lái xe bỏ đi và các đối tượng khác sẽ chặn anh K. không cho đuổi theo.

Ngày 27/4/2024, anh K. đến khu vực Hà Đông để xem xe. Bị cáo Thủy ngồi trong quán cà phê đợi, còn bị cáo Lộc, Tú cùng anh K. ra xem xe ô tô cùng giấy tờ xe.

Sau khi kiểm tra, anh K. gọi điện cho anh C. nói mua được với giá 1,2 tỷ đồng nên anh C. chuyển trước 870 triệu vào tài khoản của bị cáo Thủy, còn lại sẽ thanh toán khi Lộc hoàn thiện thủ tục sang tên.

Nhận được tiền, Thủy báo cho Tú và Lộc biết và sau đó lái chiếc Ford Raptor bỏ trốn. Anh K. thấy vậy liền đuổi theo nhưng bị nhóm bị cáo khác đứng vây quanh, chặn lại và uy hiếp.

Do thấy đông người, anh K. sợ nhóm này có hung khí sẽ đánh gây thương tích cho mình nên không dám đuổi theo mà báo cho anh C. biết.

Khoảng một tuần sau, hai người trình báo vụ việc ra cơ quan công an. Nhóm Thủy chiếm đoạt được số tiền 870 triệu đồng đã chia nhau.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định nhóm bị cáo còn có hành vi cướp chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Raptor khác với tổng trị giá là hơn 1,2 tỷ đồng.

Hoàng An
#Cướp xe ô tô #Lừa bán xe #Cướp lại xe ô tô #Cướp tài sản #Thanh niên lĩnh án nặng

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