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Người lính

Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, cảnh báo tàu thuyền không đi ngoài tuyến được chỉ định

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mọi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến đường do Tehran chỉ định và phối hợp với cơ quan chức năng Iran. Động thái cho thấy Tehran đang tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược sau thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm (25/6) cảnh báo việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz chỉ có thể được thực hiện thông qua các tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran chính thức chỉ định.

Trong tuyên bố mới nhất, IRGC nhấn mạnh mọi tuyến hàng hải thay thế đều "không thể chấp nhận được và không an toàn".

"Việc di chuyển của tàu thuyền ngoài các tuyến đường này bị cấm và chúng tôi cảnh báo về bất kỳ hoạt động đi lại nào nằm ngoài các tuyến đường đã được thông báo", thông báo nêu rõ.

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IRGC đồng thời khẳng định việc phối hợp với lực lượng hải quân của họ là yêu cầu bắt buộc đối với các tàu thuyền muốn đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho rằng tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không còn như trước khi bùng phát cuộc đối đầu quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel.

"Mọi người nên biết rằng việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước chiến tranh", ông Ghalibaf nói.

Theo phía Iran, nước này đã tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz sau các cuộc xung đột gần đây và trong bối cảnh vẫn tồn tại những bất đồng với Washington liên quan đến hoạt động hàng hải và các biện pháp trừng phạt.

Diễn biến mới xuất hiện sau khi Tehran và Washington đạt được một bản ghi nhớ nhằm giảm căng thẳng và chấm dứt vòng xoáy đối đầu quân sự. Văn kiện sau đó đã được Tổng thống Iran và Tổng thống Mỹ ký kết.

Theo nội dung bản ghi nhớ, Iran cam kết nỗ lực bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải thương mại từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman trong thời hạn 60 ngày kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực. Tuy nhiên, Tehran yêu cầu mọi tàu thuyền phải thực hiện đầy đủ các thủ tục phối hợp với cơ quan chức năng Iran khi quá cảnh qua khu vực này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/6 tiếp tục khẳng định Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đã làm suy giảm đáng kể năng lực hải quân và không quân của Tehran, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Trung Đông đang tiến gần hơn tới hòa bình.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Mỹ #Eo biển Hormuz #hàng hải #IRGC #thị trường dầu mỏ #thoả thuận #hoà bình #Trung Đông

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