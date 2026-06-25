Diễn biến mới nhất về dự án chỉnh trang khu Mả Lạng giữa trung tâm TPHCM

TPO - Sau nhiều năm nằm trên giấy, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng đang bước vào giai đoạn triển khai. Hơn 2.000 hộ dân dự kiến được tái định cư tại chỗ, mở ra kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn về chỉnh trang đô thị kéo dài ở TPHCM.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 25/6, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bến Thành, cho biết HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết triển khai dự án chỉnh trang khu Mả Lạng.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, dự kiến khởi công vào quý III/2026, hoàn thành xây dựng vào quý IV/2028 và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2029.

Hiện UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh đang phối hợp cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai các bước chuẩn bị. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và xác minh pháp lý nhà đất nhằm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng dự kiến sẽ được khởi công vào quý III năm 2026

Theo ông Tuấn, các phương án sau khi hoàn thiện sẽ được công khai để lấy ý kiến người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn là chính sách hỗ trợ trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Theo quy định hiện hành của thành phố, các hộ dân đủ điều kiện sẽ được bố trí nơi tạm cư hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống là 10 triệu đồng mỗi tháng; hộ có từ 5 người trở lên được cộng thêm 2 triệu đồng cho mỗi nhân khẩu tăng thêm, mức tối đa không quá 24 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, đây là một chủ trương đặc biệt khi người dân được tái định cư ngay tại khu vực trung tâm thành phố thay vì phải di dời đến nơi ở mới cách xa nơi sinh sống lâu nay.

Theo ông Dũng, dự án được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà An Điền triển khai. Nhà đầu tư sẽ xây dựng hơn 2.000 căn hộ phục vụ tái định cư tại chỗ cho người dân, không nhằm mục đích kinh doanh.

“Điều đặc biệt của dự án là vừa chỉnh trang đô thị, vừa giải quyết nhu cầu tái định cư tại chỗ cho hàng nghìn hộ dân ngay giữa trung tâm thành phố, đồng thời tạo ra khu nhà ở khang trang, hiện đại với hạ tầng đồng bộ”, ông Dũng nói.

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bến Thành thông tin tại buổi họp báo

Liên quan đến lo ngại của người dân về bụi, tiếng ồn và an toàn trong quá trình phá dỡ, thi công tại khu dân cư đông đúc, đại diện Sở Xây dựng cho biết các nội dung này phải được thể hiện đầy đủ trong phương án thi công và chịu sự giám sát chặt chẽ theo quy định của Luật Xây dựng.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập biện pháp phá dỡ công trình, tổ chức quan trắc, bảo đảm an toàn cho người dân, công trình lân cận và chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây thiệt hại. Đối với những công trình có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, phương án phá dỡ còn phải được thẩm tra và phê duyệt theo quy định trước khi triển khai.

Theo đại diện Sở Xây dựng, dự án Mả Lạng và khu Chợ Gà - Gạo có thể trở thành mô hình tham khảo cho các chương trình chỉnh trang đô thị quy mô lớn của TPHCM trong thời gian tới, đặc biệt là đề án di dời khoảng 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư công rất lớn trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc áp dụng mô hình đối tác công tư (PPP) kết hợp quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư là giải pháp phù hợp để huy động nguồn lực xã hội tham gia chỉnh trang đô thị.

Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM triển khai các cơ chế theo Nghị quyết 98 và các quy định mới của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị, đồng thời nghiên cứu mô hình phát triển nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho người dân sống trên và ven kênh rạch.