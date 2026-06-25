Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội sẽ lấy ý kiến dân cư về Quy hoạch phân khu trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trường Phong - Trần Hoàng

TPO - Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội cho biết, khi dự thảo quy hoạch phân khu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được hoàn thiện, sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Chiều 25/6, UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư 2026.

Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ nghiên cứu, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực trên.

Trả lời nội dung trên, ông Trần Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội, cho biết, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được thành phố thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 18.

Sau khi thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt tổng thể, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch chi tiết Trục đại lộ sông Hồng đang được triển khai.

phoi-canh-truc-dai-lo-song-hong.jpg
Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh hoạ.

"Quy hoạch phân khu đã được các đơn vị triển khai và đang tổ chức xin ý kiến của các bộ có liên quan”, ông Tuyên cho biết.

Đáng chú ý, theo ông Tuyên, khi dự thảo quy hoạch phân khu được hoàn thiện, sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần: Nhóm 1 - các dự án đầu tư tuyến giao thông; Nhóm 2 - các dự án đầu tư công viên; Nhóm 3 - các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông; Nhóm 4 - các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết; Nhóm 5 - các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Trường Phong - Trần Hoàng
#Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Quy hoạch phân khu trục cảnh quan sông Hồng #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe