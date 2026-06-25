Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Chốt cơ chế đặc thù, bác sĩ được hỗ trợ hơn 15 triệu đồng/tháng

Luân Dũng

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/2026 ngày 25/6/2026 về cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở ở Ninh Bình vào vận hành.

Được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng

Nghị quyết nêu rõ, 2 bệnh viện này được tổ chức hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở hoạt động, mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập theo quy định. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù.

Cụ thể, 2 bệnh viện được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

anh-chup-man-hinh-2026-06-25-luc-180340.png
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Đồng thời, 2 bệnh viện được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; chuyển mẫu bệnh phẩm giữa 2 cơ sở để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Đối với bảng kê nhân lực trong hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Sử dụng bảng kê nhân lực chung của bệnh viện cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình tại thời điểm gửi hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giám đốc Bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm mỗi người hành nghề chỉ được hành nghề tại một cơ sở, Nghị quyết nêu rõ.

Mức hỗ trợ tới 15,6 triệu đồng

Bên cạnh đó, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một số khoản chi đặc thù. Trong đó, nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí đào tạo theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm.

Hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng ngày tối đa 3.600.000 đồng mỗi xe 45 chỗ để đưa đón viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (Hà Nội và Ninh Bình) thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2.500.000 đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn (không thực hiện hỗ trợ đối với người tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình).

Bên cạnh đó, nhà nước cũng hỗ trợ để thu hút nhân lực đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại 2 bệnh viện này.

Giám đốc Bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình. Mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của Bệnh viện cơ sở Hà Nội nhưng không quá mức quy định: y, bác sĩ tối đa 15,6 triệu đồng/tháng, điều dưỡng 12,2 triệu và các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý) tối đa 11,6 triệu đồng/tháng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi đặc thù nêu trên áp dụng từ khi 2 cơ sở bệnh viện tại Ninh Bình đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2028.

Luân Dũng
#Cơ chế đặc thù cho hai bệnh viện #Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 #Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 #Hỗ trợ bác sỹ làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe