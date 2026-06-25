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Cảnh báo tình trạng 'chết đuối trên cạn' vì căn bệnh dễ gây nhầm lẫn

Vân Sơn

TPO - Thuyên tắc động mạch phổi được ví như tình trạng “chết đuối trên cạn” vì người bệnh vẫn thở nhưng oxy không thể được vận chuyển hiệu quả vào máu. Các bác sĩ cho biết chỉ cần chậm trễ vài giờ, bệnh nhân nặng có thể mất cơ hội sống nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp gặp tình trạng “chết đuối trên cạn”.

Bệnh nhân là bà N.T.B., 66 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ. Trước đó bà B. có chuyến du lịch bằng xe giường nằm kéo dài nhiều giờ. Sau chuyến đi, bà bất ngờ xuất hiện đau tức ngực, tim đập nhanh và khó thở tăng dần. Các triệu chứng giống nhồi máu cơ tim khiến gia đình lập tức đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám cho thấy nguyên nhân không phải do bệnh lý mạch vành mà là thuyên tắc động mạch phổi - một tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

BS.Trần Thị Như Ngọc, Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện cho biết, hình ảnh CT ghi nhận nhiều huyết khối cấp tính xuất hiện ở hệ động mạch phổi hai bên. Siêu âm tim cũng cho thấy dấu hiệu rối loạn chức năng tim phải do tình trạng tắc nghẽn dòng máu lên phổi. Tình trạng này thường được ví như “chết đuối trên cạn”.

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Hình ảnh CT ghi nhận nhiều huyết khối cấp tính xuất hiện ở hệ động mạch phổi hai bên

“Người bệnh vẫn hít thở bình thường nhưng các cục máu đông làm tắc động mạch phổi, khiến máu không thể đến phổi để nhận oxy. Phổi vẫn có oxy nhưng oxy không thể được vận chuyển hiệu quả đến các cơ quan trong cơ thể”, BS. Như Ngọc giải thích.

Khi động mạch phổi bị tắc nghẽn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở đột ngột, đau ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, ngất hoặc suy hô hấp cấp. Nhiều trường hợp có biểu hiện tương tự nhồi máu cơ tim nên dễ bị nhầm lẫn nếu không được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng phù hợp.

Các bác sĩ cho biết, mức độ nguy hiểm của bệnh phụ thuộc vào kích thước và vị trí huyết khối. Trường hợp huyết khối nhỏ, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc kháng đông kết hợp hỗ trợ hô hấp. Nếu huyết khối lớn, sẽ gây tắc hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn động mạch phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, suy tim phải cấp và tử vong.

“Chỉ cần chậm trễ trong vài giờ, bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi nặng có thể mất cơ hội cứu sống. Khi đó, các kỹ thuật can thiệp tái thông động mạch phổi phải được thực hiện khẩn cấp để giành lại sự sống cho người bệnh”, BS.Như Ngọc nhấn mạnh.

Trường hợp của bà B., huyết khối chưa gây tắc hoàn toàn động mạch phổi. Bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị kháng đông và không cần can thiệp lấy huyết khối. Sau 11 ngày điều trị, tình trạng đau ngực và khó thở gần như biến mất, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, tuổi cao, béo phì và việc ngồi hoặc nằm bất động trong thời gian dài là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu. Các cục máu đông này có thể di chuyển lên phổi và gây thuyên tắc động mạch phổi.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân nên thay đổi tư thế hoặc vận động nhẹ sau mỗi 1-2 giờ khi di chuyển đường dài, uống đủ nước và hạn chế ngồi hoặc nằm bất động liên tục nhiều giờ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt, ngất hoặc sưng đau một bên chân, cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vân Sơn
#Thuyên tắc động mạch phổi #Nguy cơ và triệu chứng bệnh #Chẩn đoán và điều trị cấp cứu #Yếu tố nguy cơ huyết khối #Phòng ngừa thuyên tắc phổi

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